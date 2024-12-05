Археологи раскрыли тайну сожженного тела у стен Херсонеса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Изучающие некрополь Херсонеса Таврического археологи выяснили, что кремированный человек, захороненный на одной из площадок, был из социальной верхушки, проживавшей во второй половине I века нашей эры. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев, передает ТАСС.

В ходе раскопок на территории некрополя были найдены многочисленные кремационные площадки, что отражает распространенность данного способа захоронения в те времена. На одной из таких площадок археологи обнаружили золотые украшения и предположили, что место принадлежало человеку, удостоившемуся чести быть погребенным в склепе у внешней стены Херсонеса.

Вахонеев подчеркнул, что найденное в 70 метрах от склепа место кремации представляет собой уникальный для российских антиковедов случай.

«Насколько мне известно, обнаружить и сопоставить место кремации и место захоронения в Северном Причерноморье еще не удавалось», – добавил он. Это редкое достижение в мировой археологической практике.

Некрополь Херсонеса Таврического расположен на территории современного Севастополя. В процессе раскопок были также обнаружены участки некрополя, датированные разными веками, а также мастерские и другие объекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Херсонесе обнаружили комплекс сооружений римской эпохи, что позволило углубить понимание исторического наследия региона, а последние раскопки в Новом Херсонесе дали больше находок, чем все предыдущие 150 лет исследований. В Музее христианства в Херсонесе решили показать артефакты из федеральных музеев, что придаст дополнительную ценность экспозиции.