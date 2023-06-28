В Херсонесе археологи обнаружили комплекс сооружений римской эпохи

Археологи ведущих российских институтов раскопали в Херсонесе комплекс сооружений римского времени, который станет частью будущей экспозиции. Его обнаружение считается большой удачей, сообщил директор парка «Россия – Моя история» Иван Есин.

«В верхней части этого сооружения «экседре» (беседка), которая скорее всего использовалась для религиозных целей, были найдены по кругу внешней хорошо семь сохранившихся скамеек – каменных плит из известняка, которые опирались на пары грифоньих ножек. В первом приближении они напоминают столики для сидения, где под навесом можно было отдохнуть после совершения обряда», – написал он в Telegram.

Также в числе находок 2023 года традиционно керамика (как целая, так и «бой»), украшения и элементы декора одежды, домашняя утварь. Все большие и малые находки оцифровываются и формируются в специальную базу для последующей научной и инвентарной обработки.

«Совместно с музеем мы регулярно проводим экспозиции, посвященные итогам полевых работ, одна из которых до недавнего времени была представлена недалеко от центрального входа», – добавил Есин.