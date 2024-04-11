Артефакты федеральных музеев решили показать в Музее христианства в Херсонесе

Tекст: Александра Юдина

На сайте ведомства указано, что главной темой совещания стали окончание строительства историко-археологического парка «Херсонес Таврический», инициатором которого выступил президент Владимир Путин, и создание экспозиции первого в России Музея христианства.

В совещании приняли участие научные сотрудники и археологи из ведущих федеральных музеев, прибывшие из Москвы в составе делегации Минкультуры.

Современные мультимедийные технологии будут сочетаться с музейными экспонатами, благодаря чему посетители смогут узнать об истории Херсонеса и всей страны от эпохи правления князя Владимира и Крещения Руси до наших дней.

Участники встречи также обсудили возможность наполнения выставочных залов будущего музея копиями артефактов из государственных музеев и частных коллекций. В собраниях Музеев Московского Кремля, государственного исторического музея, Музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Музея им. Андрея Рублева хранятся памятники, рассказывающие историю зарождения христианства. Материалы, созданные на их основе, станут основой будущей экспозиции.

Как сообщил Митрополит Тихон, одним из ключевых пространств Музея христианства станет зал, повествующий о евангельских событиях. Ведомством будет проработан вопрос предоставления цифровых копий живописных шедевров из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, написанных на данную тему.

Директор Фонда «Моя история» Иван Есин провел экскурсию для членов делегации и рассказал о возводимых объектах и этапах строительства. Так, в парке создается Музей Античности и Византии. Здание площадью свыше 24 тыс. квадратных метров станет новым домом для экспозиций музея-заповедника «Херсонес Таврический».

По словам руководителя учреждения Елены Морозовой, экспозиция будет представлена в десяти залах, появятся пространства для временных выставок. В новом здании расскажут об античной, византийской и позднехристианской истории древнего города. В новом здании также появится золотая кладовая, где музей-заповедник сможет экспонировать драгоценности, которые ранее передавались в другие учреждения культуры.

Историко-археологический парк станет масштабным культурным, туристическим и научным центром Севастополя и всей России. Помимо Музея христианства и Музея Античности и Византии, он также будет включать в себя Музей Крыма и Новороссии, два молодежных центра, квартал реконструкции с размещением «Города мастеров», археологический и туристический центры и амфитеатр. На территории кластера уже работают Школа искусств и филиал «Артека» – центр «Корсунь», вокруг которых разбит сад.