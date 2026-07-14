Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Bloomberg: Началось клиническое тестирование вакцины против штамма Эболы
Стартовал первый этап клинических исследований препарата против распространяющегося штамма Бундибугио лихорадки Эбола, Институт сыворотки крови Индии уже выпустил около 620 тыс. доз вакцины.
Для начальной фазы тестов подготовлено 4 тыс. доз, пишет Bloomberg.
В исследовании экспериментального препарата примут участие 50 здоровых взрослых добровольцев для оценки безопасности и формирования надежного иммунного ответа.
Технология создания медикамента базируется на использовании аденовируса шимпанзе, как и в случае с защитой от коронавируса.
«Даже если вакцина окажется эффективной, она вряд ли изменит ход нынешней вспышки Эболы», – заявил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея.
Специалист добавил, что препарат критически важен для подготовки к противостоянию будущим эпидемиям.
В конце июня число летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 277. К началу июля число смертей от этого заболевания в стране выросло до 580 человек.
Академик РАН Геннадий Онищенко заявлял о способности российских ученых оперативно разработать эффективный препарат против штамма Бундибугио.