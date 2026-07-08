Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.2 комментария
Жертвами вспышки лихорадки Эбола в Конго стали 580 человек
Число умерших от лихорадки Эбола в Конго достигло 580 человек
Масштабная эпидемия опасного вируса охватила уже более 1,7 тыс. жителей африканской республики, при этом уровень летальности заболевания достиг 34%.
Количество жертв эпидемии в Демократической Республике Конго значительно возросло, передает РИА «Новости». По обновленным данным профильных ведомств африканской страны, зафиксировано 1708 случаев заражения. Ранее власти сообщали о гибели 506 пациентов.
«Подтвержденных случаев – 1708. Скончались – 580. Летальность – 34%», – говорится в официальном заявлении министерства связи и СМИ. В опубликованном документе также отмечается, что полностью выздороветь смогли 280 человек.
Всемирная организация здравоохранения признала текущую ситуацию в ДР Конго и Уганде чрезвычайной. Специалисты подчеркнули, что вспышка представляет серьезную опасность для соседних государств. Эксперты ВОЗ оценивают региональный риск дальнейшего распространения вируса как крайне высокий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 июля количество жертв опасного вируса в Демократической Республике Конго увеличилось до 492 человек.
Днем ранее министерство связи страны зафиксировало 1502 лабораторно подтвержденных случая заражения.
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний назвал текущую эпидемиологическую ситуацию самой масштабной в истории.