Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.87 комментариев
В Африке текущую вспышку Эболы назвали самой масштабной в истории
Распространение опасного вируса в Демократической Республике Конго грозит обернуться крупнейшей эпидемией из-за десятков тысяч неотслеженных контактов заразившихся пациентов, сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Текущая эпидемиологическая ситуация в Демократической Республике Конго вызывает серьезные опасения, сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Специалисты отмечают, что на данный момент остаются неизвестными перемещения десятков тысяч людей, которые контактировали с инфицированными.
«Если мы в ближайшее время не остановим вспышку, ситуация будет хуже, чем в Западной Африке и Восточной ДРК», – приводит CNN слова гендиректора ведомства Жан Касея в ходе виртуальной встречи африканских лидеров в Бурунди.
Глава организации говорил о трагических событиях 2014-2016 годов. Тогда эпидемия охватила Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне, унеся жизни более 11 тыс. человек. Кроме того, он упомянул менее смертоносную вспышку инфекции на конголезской территории в 2018 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДР Конго к середине июня от лихорадки Эбола погибли 192 человека. FT назвала возвращение Эболы репетицией будущей пандемии. Академик Онищенко перечислил первые симптомы лихорадки Эбола.