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NYT: Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу
Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов в Ормузском проливе и ввести сбор за проход, пишет газета New York Times.
Иран и Оман близки к достижению договоренности о правилах судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Ожидается, что соглашение будет заключено в течение 60 дней.
«Иран и Оман приближаются к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе… суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить через маршрут, контролируемый Ираном, и вблизи его побережья. Суда, покидающие Персидский залив, будут ходить по маршруту рядом с Оманом», – говорится в материале издания.
По данным иранских чиновников, за проход через пролив планируется взимать сервисный сбор. Эти средства пойдут на компенсацию экологического ущерба, обеспечение безопасности коммерческих судов и содержание персонала. Доходы от сборов Тегеран и Маскат будут делить поровну.
Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что движение по временным маршрутам не потребует разрешения Ирана или внесения какой-либо платы. При этом в Пентагоне скептически оценивают намечающуюся сделку, считая ее условия капитуляцией США перед Ираном. Военные отмечают, что даже в водах Омана остается много мин, поэтому судам все равно придется координировать движение с иранской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман предложил Тегерану совместно управлять Ормузским проливом.
До этого иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве двусторонних договоренностей по судоходству.
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