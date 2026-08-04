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Ученые сообщили о полном завершении затяжной магнитной бури
ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле завершилась
Геомагнитная обстановка на Земле полностью нормализовалась после затяжных остаточных возмущений, а индекс вспышечной активности Солнца стремительно опустился до околонулевой отметки.
Магнитная буря, начавшаяся 2 августа, полностью завершилась, остаточные возмущения прекратились и рисков возобновления активности нет, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На данный момент все риски возобновления активности сняты, и можно писать о завершении события с чистой совестью», – сообщили эксперты. Сама фаза бури закончилась еще в воскресенье, но после этого более суток продолжались остаточные возмущения.
Сейчас ситуация на Солнце выглядит спокойно. Вспышечная активность стремительно падает: индекс активности составляет 0,1 из 10, а индекс полярных сияний – 1,2 из 10. Ученые готовятся к грядущему полному солнечному затмению, во время которого можно будет увидеть белую корону Солнца и провести научные эксперименты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа ученые спрогнозировали приход к Земле облака солнечной плазмы.
В середине июля специалисты предупредили о возмущениях геомагнитного поля из-за роста плотности солнечного ветра. Перед этим исследователи зафиксировали завершение двухнедельного периода высокой активности на Солнце.