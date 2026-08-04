Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.2 комментария
Власти Киргизии запретили кремацию умерших
В Киргизии официально запретили кремировать тела умерших людей, а также захоранивать урны с прахом, соответствующий документ подписал глава государства.
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий кремацию тел умерших, передает ТАСС.
Цель нововведений заключается в совершенствовании правового регулирования похоронного дела и разграничении ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий.
«Законом предусматривается: исключение норм, позволяющих производить кремацию – предание тела умершего огню (огненное погребение); <…> запрет на использование крематориев для сжигания тел умерших людей, абортированных или мертворожденных плодов человека, кроме как санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности», – отмечается в сообщении.
Документ также отменяет нормы, которые ранее разрешали захоронение и подзахоронение урн с прахом. Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной в России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших.
Осенью прошлого года глава Киргизии Садыр Жапаров инициировал рассмотрение законопроекта о возобновлении смертной казни.
Летом прошлого года президент республики отклонил инициативу об отмене уголовного наказания за многоженство.