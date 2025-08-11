Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Президент Киргизии отклонил закон об отмене уголовного наказания за многоженство
Глава Киргизии Садыр Жапаров отправил обратно в парламент закон, который предполагал отмену наказания за двоеженство и многоженство.
«Сохранение уголовной ответственности за двоеженство или многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызской Республики», – заявили в пресс-службе главы государства, передает ТАСС.
В ответе президента говорится о приверженности Киргизии принципам гендерного равенства и верховенства права. Также подчеркивается защита женщин и детей от правового и социального неравенства.
Документ был принят парламентом 25 июня. Жапаров подготовил возражения на основании заключений омбудсмена, генпрокуратуры, Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, Национальной академии наук, Минюста и аппарата Конституционного суда.
В декабре прошлого года Духовное управление мусульман России (ДУМ) разрешило мусульманам на территории России заключать до четырех религиозных браков, за что получило предписание Генпрокуратуры.
После реакции Генпрокуратуры Совет улемов Духовного управления мусульман России решил отозвать фетву, разрешающую религиозное многоженство.