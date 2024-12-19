ДУМ разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков

ДУМ России разрешило мусульманам заключать до четырех религиозных браков

Tекст: Евгения Караваева

Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам в стране вступать в до четырех религиозных браков, передает РИА Новости.

Заместитель председателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что такое решение возможно только при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Решение приняли на расширенном заседании совета, где обсуждались вопросы многоженства.

По словам Аляутдинова, мужчина может заключить второй, третий или четвертый религиозный брак в случаях, когда супруга неспособна к деторождению по состоянию здоровья из-за окончания репродуктивного возраста или по иным объективным причинам. Также учитываются случаи сексуальной несовместимости или нежелание женщины рожать детей. Основными условиями для многоженства являются равноценное материальное обеспечение всех жен и предоставление каждой из них отдельного жилья.

Муфтий также отметил, что мужчина обязан сообщить своей первой жене о намерении заключить новый брак. Если вторая жена не была информирована о существовании первой и не готова смириться с этой ситуацией, она вправе требовать расторжения никаха. Кроме того, мужчина должен будет усыновить всех детей и нотариально оформить завещание при заключении нового религиозного брака.

Аляутдинов подчеркнул, что положения фетвы не заменяют семейное законодательство России, признающее лишь один брак, оформленный в органах ЗАГС. Однако, поскольку полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, необходимо урегулировать права женщин в таких браках. Муфтий добавил, что богословское заключение поможет женщинам, состоящим только в религиозном браке, сохранить свои права.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году в Одинцове мужчина избил свою супругу, находящуюся на пятом месяце беременности, из-за ее несогласия с наличием второй жены, и пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга . Также сообщалось, что совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России предложил запретить практику многоженства в стране и заключение повторных религиозных браков, если это нарушает права женщин и принципы равноправия,