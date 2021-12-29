Совет улемов предложил ввести ограничения по многоженству мусульман в России

Необходимо запретить практику многоженства в России и заключения повторных религиозных браков в случае несоблюдения прав женщин и нарушения принципов равноправия, соответствующее предложение высказал совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман (ДУМ), сказал зампред совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Совет улемов на своем официальном сайте объявил о подготовке фетвы (богословского заключения) «Многоженство в условиях РФ», направленной на регулирование правил заключения повторных религиозных браков и сохранение в обществе традиционных семейных ценностей.

«Основным условием допустимости в исламе многоженства является справедливое и равноправное отношение ко всем женам. К сожалению, многие это забывают или осознанно не выполняют. Сегодняшние реалии обнажают действительность, где права женщин грубо нарушаются, а рычагов воздействия на супруга нет. Поэтому совет улемов считает, что, если условия равноправия и справедливости не соблюдаются, то мужчине запрещено заключать новый брак», – цитирует Аляутдинова ТАСС.

По его словам, многоженство есть в регионах с преобладанием мусульманского населения – в Татарстане, Чечне, Карачаево-Черкесии и других субъектах. При этом она получает «все большее распространение».

Он напомнил, что законодательно признается только один официально зарегистрированный брак, единственный брак, на который распространяется гражданское и семейное право. В гражданском же браке у мужчины и женщины нет брачных прав и обязанностей.

«Основная проблема как раз заключается в том, что последующие браки после первого официального брака не имеют юридической силы. Права женщины в подобном браке и детей, рожденных в нем, могут быть не защищены. Порой женщины не обладают необходимой информацией о том, как защитить свои права и права детей в случае развода или смерти мужа», – добавил Аляутдинов.

Доработка богословского заключения (фетвы) «Многоженство в условиях Российской Федерации» от совета улемов займет около месяца. После этого ее опубликуют в открытых источников. Цель документа – разъяснение вопросов многоженства и регуляция процесса заключения религиозных браков с точки зрения ислама.

«Многоженство – это право мусульманина, но оно должно использоваться с правильным намерением и полным осознанием своих прав и обязанностей», – подвел итог муфтий.