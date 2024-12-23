Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве

Tекст: Валерия Городецкая

Основанием стало религиозное предписание, которое допускает многоженство и, по мнению надзорного ведомства, противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

В религиозном заключении Совета улемов ДУМ говорится о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России. Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, этот документ не соответствует нормам Семейного кодекса РФ, который запрещает заключение брака, если один из партнеров уже состоит в другом зарегистрированном союзе.

Также в ведомстве напомнили, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» требует, чтобы религиозные организации действовали в рамках своих внутренних установлений, но при этом не противоречили законодательству России. В связи с этим Генпрокуратура потребовала от ДУМ устранить выявленное нарушение закона.

Ранее бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить Духовное управление мусульман (ДУМ) на соблюдение закона после разрешения многоженства. Политолог Илья Ухов заявил, что решение ДУМ России продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.