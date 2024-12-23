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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    23 декабря 2024, 19:54 • Новости дня

    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве

    Генпрокуратура внесла представление ДУМ за предписание о многоженстве
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила представление председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) России, который санкционировал религиозное предписание, допускающее многоженство.

    Основанием стало религиозное предписание, которое допускает многоженство и, по мнению надзорного ведомства, противоречит действующему законодательству страны и основам государственной семейной политики, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

    В религиозном заключении Совета улемов ДУМ говорится о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России. Однако, как подчеркнули в Генпрокуратуре, этот документ не соответствует нормам Семейного кодекса РФ, который запрещает заключение брака, если один из партнеров уже состоит в другом зарегистрированном союзе.

    Также в ведомстве напомнили, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» требует, чтобы религиозные организации действовали в рамках своих внутренних установлений, но при этом не противоречили законодательству России. В связи с этим Генпрокуратура потребовала от ДУМ устранить выявленное нарушение закона.

    Ранее бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал проверить Духовное управление мусульман (ДУМ) на соблюдение закона после разрешения многоженства. Политолог Илья Ухов заявил, что решение ДУМ России продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать проблемы для женщин и детей.

    23 декабря 2024, 11:41 • Новости дня
    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией

    МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    Он во время пресс-конференции уточнил, что подписание может состояться в конце месяца дей, который по иранскому календарю соответствует периоду с 21 декабря по 19 января по григорианскому календарю, пишет ТАСС.

    Багаи также отметил, что подписание договора будет осуществлено во время двусторонней встречи. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал SNN.

    Помимо этого, Багаи сообщил, что Иран не устанавливал прямых контактов с новым правительством Сирии. Он подчеркнул, что присутствие Ирана в Сирии было обусловлено борьбой с терроризмом и предотвращением распространения нестабильности в регионе.

    В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности. В свою очередь, Иран подтвердил отсутствие проблем в вопросе заключения договора с Россией.

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    23 декабря 2024, 18:40 • Новости дня
    Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после видео с корпоратива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директора минераловодского филиала «Ставэлектросети» уволили после скандального видео с корпоратива по случаю Дня энергетика.

    Как прокомментировал видео гендиректор «Ставэлектросети» Сергей Крынин, дирекция не знала о проведении этого мероприятия, так как было распоряжение отказаться от празднований в связи с СВО, передает РИА «Новости». «Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи», – заявил он.

    Крынин также отметил, что корпоратив был организован на личные средства сотрудников, и предприятие не имело к нему отношения. В настоящее время проводится служебное расследование в отношении одного из сотрудников, который на видео танцевал со стриптизершей.

    Видео с корпоративного вечера ставропольских энергетиков, на котором присутствовали приглашенные танцовщицы, ранее распространилось в социальных сетях.

    В прошлом году журналистов волгоградского телеканала уволили за вечеринку в стиле супергероев.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    22 декабря 2024, 23:16 • Новости дня
    Фицо поблагодарил Путина по-русски перед переговорами в Кремле

    Премьер Словакии Фицо на русском языке выразил благодарность Путину перед встречей в Кремле

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, что отметили в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность президенту России Владимиру Путину на русском языке перед началом переговоров в Кремле, сообщает ТАСС. Фицо сказал: «Большое спасибо за встречу». Эти слова были произнесены в преддверии личных переговоров с российским лидером, которые состоялись в Кремле.

    Кадры с этой благодарностью Фицо опубликовал ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Это первая встреча Путина и Фицо с 2016 года, и она проходит в формате беседы с глазу на глаз.

    Фицо прибыл в Москву с рабочим визитом. Ожидается, что одной из тем для обсуждения станет вопрос о транзите газа через Украину, так как ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил о намерении Фицо провести переговоры с Путиным на фоне отказа Владимира Зеленского продолжить этот транзит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, где предполагалось обсудить международные вопросы и транзит газа, а президент Сербии Александр Вучич ранее сообщил, что встреча связана с проблемами транзита газа через Украину в Европу.

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    23 декабря 2024, 17:59 • Новости дня
    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны заподозрили в злоупотреблениях на 27 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи заподозрили начальника подразделения ЖКХ Минобороны в злоупотреблении полномочиями, что привело к ущербу в 27 млн рублей.

    Как сообщило главное военное следственное управление СК России, в отношении начальника структурного подразделения Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

    Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями на 27 млн рублей.

    В ноябре суд заочно арестовал обвиняемого в хищении имущества Минобороны стоимостью более 940 млн рублей.

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    23 декабря 2024, 02:06 • Новости дня
    Синоптики сообщили о морозах до 45 градусов в Западной Сибири и на Дальнем Востоке

    На следующей неделе в Западной Сибири и Дальнем Востоке спрогнозировали экстремальные морозы

    Tекст: Денис Тельманов

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о сильных морозах, которые ожидаются на следующей неделе в Западной Сибири и регионах Дальнего Востока с ночными температурами до минус 45 градусов.

    Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о значительном похолодании в ряде регионов РФ. В Западной Сибири морозы достигнут 30-35 градусов ниже нуля, затронув Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области.

    Особенно суровые морозы ожидаются на юге Хабаровского края, где температура может упасть до 35 градусов ниже нуля. В Амурской области прогнозируется до 39 градусов мороза. Приморский край также окажется в зоне холодного циклона, с температурами до 25 градусов ниже нуля.

    На Чукотке ожидаются самые экстремальные условия – температура может достигать 45 градусов ниже нуля. Вильфанд пояснил, что причина такого сильного похолодания заключается в перемещении холодных воздушных масс, вызванном антициклоном, который расположен между азиатской частью России и североамериканским континентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве прогнозируется продолжительный период теплой погоды с температурой выше нормы. В новогоднюю ночь в московском регионе ожидается температура чуть ниже нуля, а 1 января будет около нуля, при этом высота снежного покрова значительно уменьшится. В ряде регионов России, включая Архангельскую и Мурманскую области, ожидаются аномальные морозы с температурами на 6-17 градусов ниже нормы, доходящими до минус 33 градусов.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    23 декабря 2024, 16:41 • Новости дня
    Боевиков ВСУ из Курской области решили судить в Москве

    В Москве запланировали суд над четырьмя боевиками ВСУ за теракты в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четверо военнослужащих ВСУ обвиняются в совершении терактов и удержании гражданских в Курской области, суд над ними состоится в Москве, сообщили в Следственном комитете России.

    Украинские военнослужащие Павел Олексюк, Сергей Горбаченко, Юрий Андрейченко и Григорий Ляшенко обвиняются в терактах на территории Курской области, передает РИА «Новости». Уголовное дело в отношении них завершено и передано во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.

    По данным следствия, в августе эти военные, будучи членами вооруженных формирований Украины, проникли на территорию России. В курском селе Снагость они запугивали местных жителей, угрожая применением оружия, занимали дома и запрещали гражданским передвигаться. Кроме того, они неоднократно открывали огонь, нанося вред как российским военнослужащим, так и мирным жителям.

    В результате оперативных мероприятий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко были задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее военная прокуратура Московского военного округа передала в суд дело о теракте с участием семи военнослужащих ВСУ, задержанных в сентябре. Кроме того, в Москве решили заочно провести суд над командиром центра спецопераций «Запад» ВСУ полковником Андреем Матвиишиным за удары по Курской и Брянской областям.

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    23 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Поджигателя банкоматов в Петербурге арестовали

    Суд арестовал подозреваемого в поджоге банкоматов пожилого петербуржца

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге 70-летний мужчина заключен под стражу по подозрению в поджоге банкоматов в Колпинском районе.

    Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Колпинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге банкоматов, передает ТАСС. Никифорову вменяют два эпизода террористического акта и одну попытку теракта. Суд избрал меру пресечения до 20 февраля.

    Согласно материалам дела, днем 21 декабря Никифоров проник в отделения Альфа-банка, Сбербанка и Газпромбанка в Колпино. В каждом из них он разливал горючую жидкость на банкоматы. Поджоги удалось совершить в первых двух случаях, однако в третьем мужчина не довел план до конца. По данным полиции, Никифоров действовал по указанию неизвестных злоумышленников.

    Ранее женщина в Норильске устроила поджог банкомата, записывая свои действия на телефон.

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    23 декабря 2024, 16:33 • Новости дня
    Президенту Ирана передали приглашение Путина посетить Россию

    Савельев передал президенту Ирана приглашение Путина посетить Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер РФ Виталий Савельев пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом в начале 2025 года.

    На встрече с Пезешкианом Савельев передал ему приглашение от президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина посетить Россию в первые дни 2025 года, передает ТАСС. Он также выразил готовность правительства к проведению переговоров и организации этой поездки.

    С российской стороны во встрече участвовали вице-премьер Алексей Оверчук, министр транспорта Роман Старовойт и глава РЖД Олег Белозеров.

    В начале декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит иранского президента Масуда Пезешкиана еще не включен в график президента России Владимира Путина, но подготовка встречи ведется.

    Ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

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    23 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    ФСБ пресекла деятельность ячейки «Таблиги Джамаат» в Ростовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Обливском районе Ростовской области ликвидирована ячейка «Таблиги Джамаат» (запрещена в России), участники которой вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность под видом религиозной группы.

    Представитель УФСБ по региону заявил, что лидеры организации неоднократно посещали зарубежные лагеря, где получали ложные религиозные учения, передает РИА «Новости».

    По информации ведомства, члены ячейки маскировались под религиозную группу и вовлекали местных мусульман в экстремистскую деятельность. Они проводили собрания, на которых насаждали мнение о неисполнении российских законов, отрицали участие мусульман в СВО и оправдывали террористические организации на Северном Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

    В отношении организатора и четырех участников ячейки возбуждены уголовные дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Во время обысков правоохранители изъяли экстремистскую литературу и личные записи, подтверждающие их причастность к преступлениям. Все подозреваемые были арестованы.

    Ранее сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области пресекли деятельность запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

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    23 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

    Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и предстоящем визите в Китай.

    «Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим», – сказал Лукашенко на совещании по вопросам развития машиностроения, передает ТАСС со ссылкой на БелТА.

    Он подчеркнул, что будущий год будет непростым из-за определенных причин, и отметил важность расширения традиционных рынков. В связи с этим Лукашенко указал на недавние визиты в Оман и Эмираты, а также на предстоящий визит в Китай, как часть стратегии по диверсификации рынков.

    Ранее Путин заявил, что Россия и Белоруссия достигли эффективной координации в вопросах внешней политики и обороны на фоне внешнего давления. Напомним, 6 декабря Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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    23 декабря 2024, 17:04 • Новости дня
    Мишустин потребовал снять лимиты на семейную ипотеку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал оперативно снять лимиты на выдачу семейной ипотеки.

    По словам председателя правительства, продолжится поддержка родителей, воспитывающих детей, с целью решения жилищных проблем, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что необходимо расширить программу семейной ипотеки с процентной ставкой в шесть процентов, чтобы люди могли приобретать жилье также на вторичном рынке, особенно в тех населенных пунктах, где строительство новостроек практически не ведется.

    Премьер-министр поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить четкие критерии для таких населенных пунктов и решить вопрос с лимитами по программе. Кроме того, Мишустин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой вместе с Хуснуллиным заняться этим вопросом. Председатель правительства подчеркнул, что граждане не должны сталкиваться с ограничениями при получении семейной ипотеки. «Президент особо подчеркнул необходимость устранить лимиты, Марат Шакирзянович, надо это оперативно сделать», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека позволила выйти на рекордные темпы строительства жилья. Он предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье в ряде регионов.

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    23 декабря 2024, 16:56 • Новости дня
    Владельца базы отдыха в Тобольске задержали после отравления детей хлором

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тобольске владелец базы отдыха задержан после отравления 16 детей хлором в бассейне, ему предъявлено обвинение в предоставлении небезопасных услуг.

    По данным управления СК России по Тюменской области, в результате посещения бассейна у 16 детей в возрасте от девяти до одиннадцати лет и младенца возникли симптомы отравления: кашель, покраснение глаз и кожи, а также тошнота, передает РИА «Новости». Также пострадали две женщины.

    Все пострадавшие были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление парами хлора».

    Следственный комитет региона предъявил владельцу базы обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне… В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – уточнили в ведомстве. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о заключении его под стражу.

    В июне было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после отравления 14 детей в парк-отеле в подмосковной Истре. В июле дети, отдыхающие в санатории Кузбасса, почувствовали себя плохо, после чего прокуратура начала проверку.

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    23 декабря 2024, 18:56 • Новости дня
    Мишустин потребовал не допускать необоснованного роста цен

    Мишустин потребовал не допускать необоснованного роста цен на товары

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании потребовал предотвратить необоснованное завышение цен на ключевые товары, отметив, что инфляция в стране превысила 9%.

    На совещании по экономическим вопросам Мишустин обратил внимание на необходимость контроля за уровнем цен на товары и услуги, передает ТАСС. Он подчеркнул важность мониторинга баланса спроса и предложения, чтобы избежать необоснованного повышения отпускных цен.

    По словам Мишустина, «надо внимательно следить за всем, что происходит в рамках баланса спроса и предложения, чтобы иметь возможность сдерживать колебания, детально прогнозировать ситуацию в том или ином сегменте».

    Он подчеркнул, что инфляция в России с начала года к середине декабря превысила 9%. В связи с этим правительство уже приняло ряд мер по балансировке спроса и предложения во всех отраслях экономики. Премьер-министр отметил, что правительство ведет системную работу по решению вызовов, связанных с инфляционным давлением, и приняты меры для развития экономики предложения, открытия новых промышленных проектов и повышения производительности труда.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения сбалансированного экономического роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей, подчеркнув важность системного подхода.

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

      Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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