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Политолог: Сторонники религиозного многоженства толкают паству на внебрачное сожительство
Политолог Ухов: Сторонники религиозного многоженства толкают паству на внебрачное сожительство
Решение Духовного управления мусульман (ДУМ) России продвигать религиозное многоженство для мусульман может создать огромные жизненные трудности и проблемы для женщин и детей, заявил политолог Илья Ухов.
В своем Telegram-канале Ухов отметил, что в исламском сообществе России отсутствует жесткая вертикаль власти, как и непонятен термин «религиозное» многоженство. «Если говорить о букве Корана и Сунны, то эта норма и так, без всяких постановлений ДУМ, прописана во всех авторитетных текстах», – пояснил он.
Политолог также подчеркнул, что в светском обществе, где религия отделена от государственных норм, введение многоженства может привести к внебрачным сожительствам, создавая трудности для женщин и детей.
«Продвигая многоженство в светском обществе, где вопрос брака отделен от религии и сосредоточен в сфере норм государственного права, представители ДУМ попросту толкают свою паству на банальное внебрачное сожительство. Они обрекают женщин и прижитых с ними детей вне брака на огромные жизненные трудности и проблемы», – написал Ухов.
Кроме того, политолог указал на то, что в некоторых исламских странах, как, например, в Таджикистане, многоженство строго регулируется и наказывается. Так, в мае этого года милиция в Душанбе задержала местного жителя и возбудила в отношении него уголовное дело за то, что тот служил в мечети, не имея религиозного образования, и вступил в брак с тремя женщинами, включая несовершеннолетнюю.
«Продвигая тему многоженства, ДУМ просто ведет себя как организация, занимающаяся духовным растлением и радикализацией своих прихожан. Они тащат в Россию самые примитивные, самые пещерные, средневековые социальные практики, зачастую отвергнутые в самих исламских странах», – пояснил Ухов.
Ухов назвал продвижение подобных в России «опасной игра на поле экстремистов» и призвал правоохранительные органы обратить внимание на тех, кто выдвигает эти инициативы.
Напомним, Духовное управление мусульман (ДУМ) России разрешило религиозное многоженство для мусульман с соблюдением ряда условий, включая справедливое отношение ко всем женам и уведомление о намерении заключить новый брак.