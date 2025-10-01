Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.6 комментариев
Президент Киргизии предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступления
Президент Киргизии Жапаров выступил за возвращение казни за тяжкие преступления
Глава Киргизии Садыр Жапаров инициировал рассмотрение законопроекта о возобновлении смертной казни за самые тяжкие преступления против женщин и детей.
О планах президента Жапарова вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов на странице в Facebook*, передает ТАСС.
В частности, обсуждается введение смертной казни за изнасилование детей и за изнасилование с убийством женщин.
Президент республики поручил начальнику управления правового обеспечения администрации подготовить соответствующие изменения в законодательство.
По словам пресс-секретаря главы государства, речь идет об ужесточении наказания за преступления против детей, девушек и женщин. Законопроект призван обеспечить максимальную ответственность для лиц, совершивших такие преступления, и усилить защиту наиболее уязвимых групп населения.
Напомним, в конце сентября в Иране казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.
26 сентября американский президент Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне в некоторых случаях.
Менжду тем новый глава Верховного суда Игорь Краснов исключил возвращение смертной казни в России.
