Президент Киргизии предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступления

Президент Киргизии Жапаров выступил за возвращение казни за тяжкие преступления

Tекст: Мария Иванова

О планах президента Жапарова вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления сообщил его пресс-секретарь Аскат Алагозов на странице в Facebook*, передает ТАСС.

В частности, обсуждается введение смертной казни за изнасилование детей и за изнасилование с убийством женщин.

Президент республики поручил начальнику управления правового обеспечения администрации подготовить соответствующие изменения в законодательство.

По словам пресс-секретаря главы государства, речь идет об ужесточении наказания за преступления против детей, девушек и женщин. Законопроект призван обеспечить максимальную ответственность для лиц, совершивших такие преступления, и усилить защиту наиболее уязвимых групп населения.

Напомним, в конце сентября в Иране казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Израиля.

26 сентября американский президент Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне в некоторых случаях.

Менжду тем новый глава Верховного суда Игорь Краснов исключил возвращение смертной казни в России.