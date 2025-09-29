В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля

AP: Власти Ирана заявили о казни Бахмана Чубиасла за шпионаж в пользу Израиля

Tекст: Вера Басилая

Иранские власти казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, сообщает AP News.

По данным официального информагентства иранской судебной системы Mizan, речь идет о Бахмане Чубиасле, который якобы сотрудничал с израильской разведкой «Моссад». Отмечается, что он работал над «чувствительными телекоммуникационными проектами» и передавал сведения о маршрутах ввоза электронных устройств в страну.

Ранее Иран уже применял смертную казнь к лицам, обвиненным в шпионаже. Так, с июня, когда между Ираном и Израилем произошел масштабный обмен ударами, были повешены девять человек по обвинению в работе на иностранные спецслужбы. Израиль в ходе этих боевых действий нанес авиаудары по иранским объектам, что, по оценкам, привело к гибели около 1100 человек, включая военных командиров.

Организации Iran Human Rights и Abdorrahman Boroumand Center оценивают число казненных в 2025 году более чем в 1000 человек, при этом реальное число, возможно, выше, так как не обо всех случаях официально сообщается.

В начале месяца в Иране был также казнен Бабак Шахбази, которого обвиняли в шпионаже в пользу Израиля. Активисты заявили, что Шахбази оговорил себя под пытками.

