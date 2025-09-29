Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.0 комментариев
В Иране казнили мужчину за шпионаж в пользу Израиля
В Иране был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Бахмана Чубиасла, обвиненного в шпионаже для израильской разведки, сообщает Аssociated Press.
Иранские власти казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля, сообщает AP News.
По данным официального информагентства иранской судебной системы Mizan, речь идет о Бахмане Чубиасле, который якобы сотрудничал с израильской разведкой «Моссад». Отмечается, что он работал над «чувствительными телекоммуникационными проектами» и передавал сведения о маршрутах ввоза электронных устройств в страну.
Ранее Иран уже применял смертную казнь к лицам, обвиненным в шпионаже. Так, с июня, когда между Ираном и Израилем произошел масштабный обмен ударами, были повешены девять человек по обвинению в работе на иностранные спецслужбы. Израиль в ходе этих боевых действий нанес авиаудары по иранским объектам, что, по оценкам, привело к гибели около 1100 человек, включая военных командиров.
Организации Iran Human Rights и Abdorrahman Boroumand Center оценивают число казненных в 2025 году более чем в 1000 человек, при этом реальное число, возможно, выше, так как не обо всех случаях официально сообщается.
В начале месяца в Иране был также казнен Бабак Шахбази, которого обвиняли в шпионаже в пользу Израиля. Активисты заявили, что Шахбази оговорил себя под пытками.
Ранее власти Ирана привели в исполнение смертный приговор мужчине, передавшему «Моссаду» информацию о местонахождении убитого физика-ядерщика.
В провинции Хормозган в Иране задержали гражданина европейской страны, которого подозревают в сборе сведений о военных объектах в интересах Израиля.
В Иране казнили напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране.