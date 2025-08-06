В Иране казнили агента «Моссад» за выдачу физика-ядерщика

Tекст: Дмитрий Зубарев

Смертный приговор гражданину Ирана, сотрудничавшему с израильской разведкой «Моссад», был приведен в исполнение, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mizan.

Мужчина работал в правительственной организации, имел доступ к секретным данным и был завербован через интернет. После этого он несколько раз встречался с сотрудниками «Моссад» в Вене.

По данным агентства, иранец еженедельно отправлял засекреченные отчеты своим кураторам, получая вознаграждение в криптовалюте. Благодаря его сведениям «Моссад» узнал о местонахождении физика-ядерщика, который позднее погиб во время нападения Израиля на Иран в июне этого года.

После обнаружения деятельности агента он был задержан и полностью признал вину. Суд признал его виновным в содействии израильским спецслужбам и передаче секретной информации, назначив высшую меру наказания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана казнили четырех из десяти членов диверсионной группы, связанной с израильскими спецслужбами. Еще четыре человека в Иране были казнены по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки. В стране Мехрдад Каримпур и Фарид Мохаммади были приговорены к повешению по обвинению в гомосексуализме.