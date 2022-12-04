Четверых подозреваемых в сотрудничестве с Израилем казнили в Иране

СМИ: Четыре человека казнены в Иране по обвинению в сотрудничестве с Израилем

Четыре человека были казнены в Иране по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки, сообщили СМИ.

Как сообщило агентство Мехр со ссылкой на вердикт Верховного суда исламской республики, рано утром в воскресенье четверо обвиняемых в сотрудничестве с разведкой сионистского режима Израиля и в похищении людей были казнены, еще трое были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет по обвинению в «совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия», передает ТАСС.

Ранее Федерация футбола Ирана опровергла информацию о том, что бывший игрок национальной сборной Али Даеи был задержан и ему грозит смертная казнь за поддержку массовых волнений, вызванных смертью Махсы Амини.