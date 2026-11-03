Глазьев обвинил руководителей IT-компаний в формировании технофашизма

Глазьев: Крупнейшие IT-компании используют ИИ для глобального господства

Tекст: Вера Басилая

«Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших IT-компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов», – заявил Глазьев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Политик добавил, что применение искусственного интеллекта в подобных целях позволяет организаторам избегать какой-либо ответственности за свои действия, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе из-за развития нейросетей.

Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук обвинил западные страны во внедрении технофашизма под прикрытием развития технологий.