  • Новость часаПолитолог предсказала новые конфликты из-за пыточных на Украине
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    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне
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    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    3 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    11 комментариев
    3 ноября 2026, 14:52 • Новости дня

    Глазьев обвинил руководителей IT-компаний в формировании технофашизма

    Глазьев: Крупнейшие IT-компании используют ИИ для глобального господства

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев предупредил о возникновении технологического фашизма, который продвигают руководители крупнейших IT-компаний с помощью искусственного интеллекта.

    «Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших IT-компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов», – заявил Глазьев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

    Политик добавил, что применение искусственного интеллекта в подобных целях позволяет организаторам избегать какой-либо ответственности за свои действия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта.

    Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе из-за развития нейросетей.

    Профессор бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул Фабиано Мельничук обвинил западные страны во внедрении технофашизма под прикрытием развития технологий.

    2 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    Созданное ИИ видео о «вмешательстве России» стало вирусным во Франции
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во французских социальных сетях набрал популярность созданный искусственным интеллектом музыкальный клип с участием президента Эммануэля Макрона, доводящий до абсурда обвинения в якобы вмешательстве России в дела страны.

    Ролик группы BB Burnes, которая стала пародией на популярный французский поп-рок-коллектив BB Brunes, появился в сети на прошлой неделе и набрал сотни тысяч просмотров. Действующими лицами видео под названием «Российское вмешательство» стали многие известные французские политики, включая Макрона с супругой и главу МИД Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    Главным персонажем клипа выступил бывший премьер Франции Габриель Атталь. По сюжету у созданного ИИ политика не задался день: он пропустил автобус, коллеги не предупредили его о переносе совещания, сэндвич на обед оказался невкусным, а дома не работал телевизор. Во всех этих бедах герой обвинил «российское вмешательство».

    Франция неоднократно выступала с голословными обвинениями о мнимом вмешательстве России в ее внутренние дела. В частности, Париж обвинял Москву в завозе активно распространяющихся во французских городах постельных клопов и организации студенческих протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала французские обвинения в кибератаках попыткой оправдать экономические и политические неудачи Парижа.

    Весной замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным искусственным интеллектом видеороликом с испуганным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 ноября 2026, 16:30 • Новости дня
    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» Лушников пообещал внедрить ИИ в автомат

    Глава концерна «Калашников» пообещал внедрить ИИ в автомат
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» планирует в ближайшем будущем использовать искусственный интеллект в стрелковом оружии, заявил гендиректор компании Алан Лушников.

    Лушников сообщил о скором внедрении технологий искусственного интеллекта в стрелковое оружие, передает ТАСС. По его словам, компания уже использует ИИ в системах управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

    «Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами <…>, не скажу, что пока во всех (изделиях), в автомате его пока нет, но будет», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе ИИ.

    В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главными направлениями модернизации армии развитие беспилотников и применение ИИ в вооружениях.

    В прошлом месяце Министерство обороны Южной Кореи открыло первую базу трансформации искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США

    Китайские фирмы вложили 14 млрд долларов в ИИ для роботов

    Китайские роботостроители переключились на «мозги» в гонке с США
    @ Li Ziheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот МакГрат заявил, что китайские производители гуманоидных роботов сместили фокус инвестиций с «железа» на искусственный интеллект, который должен стать основным источником прибыли.

    Китайские компании, десятилетие оттачивавшие бег, танцы и сальто своих гуманоидных роботов, начали масштабный переход к разработке искусственного интеллекта, который позволит машинам осваивать разные профессии без перепрограммирования. За первое полугодие 2026 года стартапы в сфере так называемого воплощенного ИИ привлекли 14 млрд долларов – в пять раз больше, чем годом ранее, передает Kyodo News.

    Деньги все чаще идут не производителям, а узким разработчикам «мозгов» для роботов на фоне падения цен на железо. «Производители роботов пришли к выводу, что маржа будет не от железа, а от мозга», – сказал МакГрат. Новое направление стало еще одним фронтом технологического соперничества США и Китая: американские лаборатории лидируют в части передовых моделей, но китайские фирмы делают ставку на массовое производство и доступ к реальным данным.

    Китайские стартапы X Square, Galaxea и Spirit AI уже оценены примерно в 3 млрд долларов каждый, их системы обучают роботов по коротким видео и в симуляциях. Сооснователь X Square Ян Цянь заявила, что компания стремится перевести роботов «от управления кодом к управлению здравым смыслом». Крупные производители, включая UBTech и Unitree, набирают десятки исследователей и предлагают вознаграждения топ-уровня за развитие универсальных моделей ИИ.

    Для обучения таким системам китайские компании собирают огромные массивы данных о физических действиях: Spirit AI наняла около тысячи человек для записи быта и производственных операций, Robbyant использовала 160 тыс. часов материала, а DexForce добивается почти стопроцентной точности в промышленных задачах за счет виртуальной среды. При этом отрасль сталкивается с дефицитом чипов Nvidia из-за американских ограничений и ужесточением контроля за выходом компаний на биржу, что тормозит приток капитала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайские компании начали промышленное испытание и коммерческое внедрение человекоподобных роботов на фабриках в Южной Корее. В сентябре компания Ubtech в Лючжоу официально открыла первый в мире интеллектуальный завод по производству человекоподобных роботов мощностью свыше 10 тыс. единиц в год. В июне китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek привлек более 7,4 млрд долларов и получил оценку свыше 50 млрд долларов.

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    2 ноября 2026, 17:57 • Новости дня
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    РЖД начали тестировать робособак для техосмотра «Ласточек»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) проводит в Москве тестирование биоморфных роботов-собак для технического осмотра электропоездов «Ласточка».

    «Собака» представляет собой робота с сенсорами и интеллектуальным модулем, разработанным Научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), передает РИА «Новости».

    В РЖД отметили, что робот проходит испытания в депо Подмосковная. Главная задача машины – визуальный контроль экипажной части поездов «Ласточка». Применение робособак позволит автоматизировать часть операций техосмотра, повысить объективность оценки состояния оборудования и сократить время простоя подвижного состава.

    Подконтрольную эксплуатацию биоморфных роботов в других подразделениях Дирекции скоростного сообщения планируют начать в 2027 году. В компании также рассматривают возможности применения роботов для цифровизации сортировочных станций, автоматизированного осмотра составов и контроля инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава РЖД Олег Белозеров анонсировал появление в российских поездах уникальных роботов-проводников.

    В августе в Москве начали тестировать беспилотный электропоезд «Ласточка».

    В 2025 году руководство РЖД сообщило о планах внедрить поезд с четвертым уровнем автоматизации.

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    2 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Искусственный интеллект впервые успешно атаковал российскую компанию

    ИИ-агенты впервые успешно атаковали инфраструктуру российской компании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты компании Positive Technologies впервые зафиксировали успешную хакерскую атаку на инфраструктуру российской компании, которую полностью провели агенты искусственного интеллекта.

    Взломщики получили доступ более чем к десяти узлам корпоративной сети компании-жертвы. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации прошло около трех часов, пишет Lenta.ru.

    «Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами. На это указывают скорость и характер действий», – заявил руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Денис Гойденко.

    По его словам, агенты одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и сразу их исправляли. Атака развивалась необычайно быстро и шумно, а первоначальный доступ программа получила через ошибку в конфигурации внешнего сервиса, которую трудно обнаружить вручную.

    В Positive Technologies отметили, что применение таких технологий существенно усложняет поиск инициаторов нападения. Вредоносные инструменты создаются прямо в ходе атаки, а высокая скорость работы алгоритмов требует максимально быстрой реакции от защитников инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным атакам.

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    31 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Силуанов провел стратегическую сессию по применению ИИ в работе Минфина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов провел стратегическую сессию, посвященную вопросам применения технологий искусственного интеллекта в работе ведомства и подведомственных организаций.

    Искусственный интеллект должен стать полноценным рабочим инструментом сотрудников министерства финансов. Об этом заявил на стратегической сессии по развитию и применению технологий искусственного интеллекта в работе Минфина глава ведомства, вице-премьер Антон Силуанов.

    Он отметил, что технологии уже помогают решать конкретные прикладные задачи, а в дальнейшем успешные практики планируется масштабировать для всей системы управления государственными финансами, пишет РИА «Новости».

    «Нам нужны комплексные решения, глубоко интегрированные в рабочие процессы. Важно, чтобы ИИ был не только помощником, но и инструментом для получения второго мнения. Сферы его применения охватывают широкий круг задач: анализ мер государственной поддержки, подготовку прогнозов, работу с документами, обработку обращений и многое другое», – заявил Силуанов.

    Министр добавил, что к следующему бюджетному циклу технологии необходимо полноценно применять в основных направлениях деятельности ведомства. При этом главным условием внедрения таких инструментов он назвал обеспечение высокого уровня безопасности данных.

    Заместитель министра финансов Николай Бегчин отметил, что нейросети уже используются при рассмотрении заявок ведомств на формирование целевых статей расходов федерального бюджета и при прогнозировании доходов. Свои наработки в сфере ИИ на сессии также представили Федеральное казначейство, Росимущество, Федеральная налоговая служба и другие ведомства, а также представители Сбербанка и «Яндекса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца глава Минфина Антон Силуанов сообщил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в работу правительства.

    В начале месяца на федеральный проект по развитию ИИ предложили направить более 35 млрд рублей. Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы автоматизации контроля в сфере закупок с помощью таких систем.

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    31 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Систему посадки по биометрии решили внедрить еще в трех аэропортах

    Систему посадки по биометрии решили запустить еще в трех аэропортах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай сообщила, что в 2027 году к системе посадки по биометрии планируется подключить три российских аэропорта, включая воздушные гавани Московского авиаузла и юга страны.

    В 2027 году систему посадки по биометрии планируют запустить в трех аэропортах. Об этом сообщила ТАСС директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай.

    «Это точно будет Московский узел и крупные авиахабы, в том числе южные регионы», – заявила Цай на полях форума Kazan Digital Week.

    Она отметила, что число аэропортов, где в следующем году могут ввести посадку по биометрии, может увеличиться. В настоящее время пассажиры могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить использование безналичных расчетов в общественном транспорте с применением биометрической системы.

    Ранее РЖД запланировали начать использовать биометрию при посадке в поезд на скоростных направлениях между Москвой, Иваново и Нижним Новгородом.

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    2 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    Затраты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли Anthropic, OpenAI и Google

    Bloomberg: Траты на ИИ вызвали сомнения в будущей прибыли OpenAI и Google

    Tекст: Мария Иванова

    Рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    Существуют опасения относительно того, как технологические гиганты будут оплачивать огромные вычислительные центры при отсутствии значительного роста производительности бизнеса от применения новых технологий, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Колумнист Парми Олсон отметила, что вера в перспективы отрасли подкрепляется скорее интуицией и теориями, нежели реальными данными. При этом даже ожидающие скорой коррекции рынка эксперты верят в долгосрочное влияние искусственного интеллекта на выполнение задач и принятие решений.

    В то же время глобальное потребление токенов, выступающее показателем использования умных алгоритмов, за последние четыре месяца утроилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о перенасыщении кредитного рынка займами на строительство дата-центров из-за огромного спроса на финансирование искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце портал Axios написал о назревающем бунте элитных исследователей внутри компаний OpenAI и Anthropic.

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    2 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков связал рост угрозы кибератак с развитием искусственного интеллекта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угрозы кибератак растут по мере развития искусственного интеллекта, что обязывает российские ведомства повышать эффективность защиты своих электронных ресурсов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, угроза кибератак растет. Это обязывает нас, все ведомства, принимать соответствующие меры к повышению эффективности защиты наших цифровых ресурсов», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Так он прокомментировал информацию о массированной кибератаке на мобильное приложение МЧС России. Ранее в ведомстве сообщили, что из-за взлома произошла рассылка фейковой информации населению, а специалисты ведут работы по устранению уязвимости.

    Пресс-секретарь президента добавил, что все электронные ресурсы российских ведомств находятся под постоянной угрозой кибератак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение ведомства.

    Песков заявил о ежедневных кибератаках на официальный сайт главы государства.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным кибератакам.

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    3 ноября 2026, 05:35 • Новости дня
    Власти Германии разработали план развития ИИ

    Politico: Германия подготовила план развития ИИ без указания финансирования

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Германии подготовило амбициозную стратегию по развитию в сфере искусственного интеллекта к 2030 году, однако не указало конкретных источников финансирования для этой инициативы, пишет Politico.

    Германия намерена стать суверенной нацией в сфере искусственного интеллекта к 2030 году и сократить отставание от ведущих центров в США и Китае, пишет Politico.

    В правительственном документе отмечается необходимость обеспечить доступ к передовым мировым моделям при одновременном укреплении европейских альтернатив. Для этого Берлин планирует расширить сотрудничество с Францией и Канадой, а также использовать внутриевропейские связи.

    Особое внимание в стратегии уделяется промышленному искусственному интеллекту с узкоспециализированными моделями. Широкое применение таких технологий и робототехники должно повысить производительность, оптимизировать производственные процессы и улучшить контроль над сложными системами.

    Для ускорения развития отрасли правительство планирует выступать в роли стратегического заказчика, используя государственные контракты для помощи европейским провайдерам в выходе на рынок. К 2030 году власти ожидают внедрения искусственного интеллекта как минимум в 80% крупных компаний и 55% предприятий малого и среднего бизнеса.

    При этом в документе отсутствуют ключевые детали, включая вопросы финансирования. Предложенные меры не представляют собой решения о выделении средств и не предрешают будущие бюджетные процедуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европейская комиссия подготовила законопроект для развития квантовых технологий в странах ЕС.

    В пятницу генеральный директор американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг посоветовал Германии создать собственные модели искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 10:46 • Новости дня
    Гутерриш предупредил об опасности военного искусственного интеллекта

    Гутерриш заявил о разрушительных последствиях соперничества в военном ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что соперничество стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта может иметь разрушительные последствия.

    Соперничество в сфере военных технологий и создание оружия на основе искусственного интеллекта может привести к катастрофе. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais, пишет ТАСС.

    «Соперничество, особенно в [области] военных инструментов, чтобы создать оружие на основе ИИ, могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия», – заявил Гутерриш.

    Генсек отметил, что наибольшую опасность представляет концентрация возможностей в сфере ИИ в руках США и Китая. По его мнению, во избежание катастрофы крупным державам необходимо установить каналы связи.

    Гутерриш также призвал компании, разрабатывающие технологии ИИ, демонстрировать прозрачность в отношении экологических рисков. Это позволит выработать механизмы диалога и нормы для отслеживания возникающих опасностей, уверен он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал применение искусственного интеллекта в вооружениях главным направлением модернизации армии.

    В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом в сфере искусственного интеллекта.

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    2 ноября 2026, 11:24 • Новости дня
    Минздрав анонсировал внедрение ИИ в 95% медкарт россиян к 2030 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков сообщил, что к 2030 году цифровой профиль пациента с использованием технологий искусственного интеллекта появится в 95% медицинских карт граждан.

    К 2030 году доля электронных медицинских карт россиян, для которых будет сформирован цифровой профиль с помощью решений на базе искусственного интеллекта, достигнет 95%, передает РИА «Новости».

    Соответствующие данные привел заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков в ходе конгресса «Национальное здравоохранение» в Москве. Он подчеркнул, что важнейшей задачей также является использование технологий ИИ для анализа медицинских изображений и лекарственных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта в клиниках.

    Также в России официально зарегистрировали 54 медицинских изделия с искусственным интеллектом для анализа снимков и электронных карт.

    Кроме того, Мурашко заявил о регистрации Росздравнадзором 48 медицинских программ с использованием этой технологии.

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    3 ноября 2026, 06:43 • Новости дня
    Бывший министр армии США стал советником в OpenAI

    Бывший министр армии США Дрисколл перешел на работу в OpenAI

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания OpenAI наняла бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла на должность старшего советника по модернизации национальной безопасности.

    «Дрисколл присоединится к OpenAI в должности старшего советника по модернизации национальной безопасности и будет работать с высшим руководством и внешними партнерами», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Он будет разъяснять, как передовой ИИ может укрепить национальную и кибербезопасность, а также будет уделять особое внимание сотрудничеству с союзниками США для продвижения его ответственного использования.

    В OpenAI отметили, что должность старшего советника является новой. В задачи Дрисколла входит помощь разработчикам искусственного интеллекта в понимании операционных потребностей институтов национальной безопасности, а также консультирование представителей правительств, промышленности и академических кругов для продвижения практических инициатив по модернизации и развитию ИИ.

    Ранее в 2026 году OpenAI расширила сотрудничество с американским военным ведомством, согласившись предоставить ему свои модели искусственного интеллекта. Дрисколл подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке с поста министра армии 1 сентября на фоне затянувшихся разногласий с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Дрисколл подтвердил добровольную отставку с поста министра армии США.

    В марте глава отдела робототехники OpenAI Кейтлин Калиновски покинула компанию из-за несогласия с соглашением с Пентагоном о внедрении ИИ в военную сеть.

    В 2025 году телеканал CNN называл Дрисколла возможным кандидатом на пост главы Пентагона вместо Пита Хегсета.

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    3 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Сенатор Шейкин объяснил правила защиты от использующих нейросети мошенников

    Сенатор Шейкин: Мошенники научились подделывать голоса сотрудников банков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники умеют достоверно подделывать голоса сотрудников банков с помощью нейросетей, поэтому при телефонном разговоре следует обращать внимание на содержание беседы, сказал сенатор Артем Шейкин.

    «Поэтому ориентироваться стоит прежде всего на содержание разговора. Просьбы назвать пароль или код подтверждения из СМС, перевести сбережения на «безопасный счет», оформить кредит для предотвращения чужого займа или установить приложение по инструкции звонящего указывают на попытку обмана», – заявил Шейкин RT.

    Парламентарий отметил, что злоумышленники часто торопят и запугивают жертву потерей средств, чтобы лишить ее времени на проверку информации. Знание мошенниками имени, паспортных данных или реквизитов счета не должно вызывать доверия, подчеркнул он.

    Сенатор посоветовал в подобных ситуациях прервать разговор и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру или через приложение. Если человек успел передать данные, необходимо немедленно заблокировать карту, ограничить доступ к личному кабинету, а также обратиться в полицию с заявлением о хищении, сохранив информацию о звонках и переписку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты начали звонить россиянам от лица сотрудников коммунальных служб для кражи денег со счетов.

    Также мошенники стали красть средства граждан под видом предложения получить денежный приз ко Дню народного единства.

    Дистанционные злоумышленники принялись выманивать у россиян СМС-коды под предлогом угрозы блокировки счетов.

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    2 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Глава OpenAI назвал неожиданностью успех ChatGPT и революцию в сфере ИИ

    Глава OpenAI Альтман заявил о неожиданном для создателей успехе ChatGPT

    Tекст: Мария Иванова

    Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания совершенно не предвидела колоссального успеха ChatGPT и его роли в запуске глобальной революции в сфере искусственного интеллекта.

    Руководитель OpenAI рассказал о неожиданном триумфе сервиса в ходе международной выставки ADIPEC в Абу-Даби, передает ТАСС.

    «Я, конечно, понимал, что ИИ изменит мир. Но могли ли мы знать, что именно ChatGPT станет тем самым продуктом, который запустит революцию? Разумеется, нет», – признался Альтман.

    Он отметил, что разработчик выпускал продукты и раньше, а более совершенные версии нейросетей выходили позднее. По словам главы компании, именно сочетание первой качественной модели GPT-3.5 и удачного формата взаимодействия вызвало воодушевление команды, хотя поворотный характер этого события оставался для нее неочевидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава компании OpenAI Сэм Альтман назвал преимущества развития искусственного интеллекта оправдывающими сопутствующие риски.

    В сентябре агенты искусственного интеллекта разработчика чат-бота ChatGPT тестировали платформу машинного обучения Hugging Face на уязвимости.

    Летом американская компания OpenAI начала готовить к выходу портативное устройство с искусственным интеллектом.

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