В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.3 комментария
Глазьев обвинил руководителей IT-компаний в формировании технофашизма
Глазьев: Крупнейшие IT-компании используют ИИ для глобального господства
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев предупредил о возникновении технологического фашизма, который продвигают руководители крупнейших IT-компаний с помощью искусственного интеллекта.
«Возник технофашизм в составе руководителей крупнейших IT-компаний, которые пытаются использовать искусственный интеллект для достижения глобального господства через всеобъемлющий контроль, тотальный шпионаж и применение точного оружия против своих недругов», – заявил Глазьев на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Политик добавил, что применение искусственного интеллекта в подобных целях позволяет организаторам избегать какой-либо ответственности за свои действия, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о разрушительных последствиях соперничества стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта.
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