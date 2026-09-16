Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.4 комментария
Белозеров анонсировал появление роботов-проводников в поездах
Вскоре в российских поездах появится уникальный железный помощник, который уже прошел успешное тестирование на высокоскоростном рейсе, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
«А уже скоро вас встретит первый в мире робот-проводник. Он недавно совершил свой экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», – сказал Олег Белозеров, передает РИА «Новости».
Железный помощник по имени Володя умеет встречать пассажиров и проверять проездные документы. Его впервые показали публике летом этого года. Робот был одет в фирменную красную жилетку и успешно справился с тестовыми обязанностями.
Холдинг активно внедряет искусственный интеллект, реализуя более 60 профильных проектов. По словам топ-менеджера, цифровые помощники контролируют инфраструктуру и проводят первичные собеседования с кандидатами. Однако финальное решение при трудоустройстве всегда принимает человек.
При этом машины никогда не смогут полностью заменить живых сотрудников поездных бригад.
Белозеров подчеркнул, что работа с людьми требует душевного отношения и умения создавать домашний уют в вагоне. В сложных ситуациях на помощь путешественникам всегда придет настоящий коллектив железной дороги.
В прошлом году холдинг РЖД демонстрировал специального робопса для обследования труднодоступных участков путей.
Тогда же Белозеров анонсировал систему управления на базе искусственного интеллекта у нового высокоскоростного поезда.