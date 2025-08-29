Белозеров сообщил о запуске сборки первого российского поезда ВСМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сборка первого отечественного высокоскоростного поезда для эксплуатации на ВСМ начнется в ближайшие несколько дней, передает ТАСС.

Белозеров заявил, что «поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, в конечном счете беспилотным. И управлять этим поездом будет искусственный интеллект, который тоже мы знаем, как разрабатывать. Более того, он у нас сейчас работает».

Он отметил, что более 20% всех новых разработок конструкторов по проекту первого отечественного поезда для ВСМ уже прошли испытания, готовы к эксплуатации и выпускаются серийно. По словам Белозерова, процесс сертификации идет активно, проект продвигается вперед.

«Мы приступаем в ближайшие несколько дней <…>, в ближайшее время уже эта сборка начнется», – сказал он.

Ранее РЖД заключили контракт с компанией «Уральские локомотивы» на сумму 12 млрд рублей на выпуск, сертификацию и поставку первых двух электропоездов для магистрали Москва – Петербург. Поезд будет состоять из восьми вагонов, предусматривает возможность сцепки двух составов и четыре класса обслуживания. Максимальная проектная скорость достигнет 400 км в час, а эксплуатационная составит 360 км в час.

