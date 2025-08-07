В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.4 комментария
ВСМ Москва – Петербург включили в проект схемы мосметро на 2026–2030 годы
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы на 2026–2030 годы, сообщил инфоцентр ВСМ.
В информационном центре ВСМ подчеркнули: «Реализация проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург – это важный шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80% населения России», передает РИА «Новости».
Запуск первого этапа магистрали по маршруту Москва – Петербург намечен на 2028 год. Дорога соединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает примерно 30% населения страны. Специально для проекта создается самый быстрый поезд в России, который будет развивать скорость до 400 километров в час.
Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут, при этом дорога пройдет между центрами городов. В инфоцентре ВСМ отметили, что включение новой магистрали в схему московского метро подчеркивает стратегическую роль проекта для развития современной транспортной инфраструктуры страны.
Сейчас в России нет специализированных высокоскоростных железных дорог, предназначенных для движения поездов со скоростями свыше 200 километров в час. ВСМ Москва – Петербург станет первым подобным маршрутом, полностью введенным в эксплуатацию в 2028 году.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли, включая планы создания первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.