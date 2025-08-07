  • Новость часаРоссия и ОАЭ заключили два новых соглашения о сотрудничестве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гжель и тульские пряники подверглись дискриминации в ЕС
    США начали переговоры со странами Азии о поставках нефти и газа вместо России
    Центр Гамалеи начал разработку мРНК-вакцины против ВИЧ
    Врачи не смогли связаться с Петросяном для записи на диспансеризацию
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    Эксперт: Пашинян обменивает Армению на безбедную жизнь за границей
    Трамп потребовал немедленной отставки главы корпорации Intel
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Люди Запада голосуют за Россию ногами

    В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Запад снимает табу с темы ядерного оружия

    Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».

    10 комментариев
    Алексей Васильев Алексей Васильев Откуда пошла клевета про отсталость России в Крымскую войну

    Мы тогда выстояли и практически вничью свели войну против коалиции самых крупных государств на планете. Это как сейчас выступить против НАТО + КНР. И при этом обошлось без территориальных уступок. В том числе и благодаря технической оснащенности нашей армии.

    63 комментария
    7 августа 2025, 18:04 • Новости дня

    ВСМ Москва – Петербург включили в проект схемы мосметро

    ВСМ Москва – Петербург включили в проект схемы мосметро на 2026–2030 годы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы на 2026–2030 годы, сообщил инфоцентр ВСМ.

    В информационном центре ВСМ подчеркнули: «Реализация проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург – это важный шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80% населения России», передает РИА «Новости».

    Запуск первого этапа магистрали по маршруту Москва – Петербург намечен на 2028 год. Дорога соединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает примерно 30% населения страны. Специально для проекта создается самый быстрый поезд в России, который будет развивать скорость до 400 километров в час.

    Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут, при этом дорога пройдет между центрами городов. В инфоцентре ВСМ отметили, что включение новой магистрали в схему московского метро подчеркивает стратегическую роль проекта для развития современной транспортной инфраструктуры страны.

    Сейчас в России нет специализированных высокоскоростных железных дорог, предназначенных для движения поездов со скоростями свыше 200 километров в час. ВСМ Москва – Петербург станет первым подобным маршрутом, полностью введенным в эксплуатацию в 2028 году.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли, включая планы создания первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

    6 августа 2025, 21:14 • Новости дня
    Эфиопия отказала России в самолетах

    Эфиопия отказалась сдавать России в аренду самолеты

    Эфиопия отказала России в самолетах
    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия не смогла договориться об аренде воздушных судов у эфиопской авиакомпании из-за сильных связей перевозчика с США и международных ограничений.

    Эфиопия отклонила запрос России на аренду гражданских самолетов у национального авиаперевозчика Ethiopian Airlines, передает Capital. Отказ подтвердило и Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA), пояснив, что не располагает полномочиями распоряжаться политикой национального перевозчика по лизингу.

    Как отмечает издание, дискуссии между российской делегацией и ECAA действительно состоялись 29 июля в Аддис-Абебе, однако соглашения достигнуто не было. Руководство Ethiopian Airlines заявило, что не вело предметных переговоров с Россией и не собирается нарушать международные и американские законы из-за санкций против Москвы.

    Директор Ethiopian Airlines Месфин Тасев прямо отметил: «Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов». Он уточнил, что компания сама испытывает нехватку самолетов для удовлетворения спроса на перевозки.

    Российские авиаперевозчики ранее столкнулись с трудностями по обслуживанию и поставке запчастей в связи с санкциями Евросоюза и США, что влияет на возможность обновления и эксплуатации парка воздушных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе состоится первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21, самого популярного в мире типа лайнера, что стало символом независимости России от Boeing и Airbus. Первый прямой рейс из Саудовской Аравии в Москву прибыл, что назвали историческим событием. Пассажиров, планировавших вылететь самолетами «Аэрофлота», начали пересаживать на рейсы других компаний.

    Комментарии (58)
    7 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    Baijiahao: Захарова удачно пошутила о долге США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о госдолге США после предложения американского подполковника Джеффри Фрица купить Командорские острова вызвал обсуждение в китайских СМИ.

    Китайское издание Baijiahao сообщило, что Захарова своей удачной шуткой о государственном долге США уязвила Вашингтон, передает «Газета.Ru».

    Журналисты издания назвали «вопиющей наглостью» предложение Фрица выкупить за 15 млрд долларов принадлежащие России Командорские острова.

    Напомним, Захарова в ответ на предложение Фрица предложила потратить эти средства на оплату госдолга США. По мнению китайских журналистов, этим высказыванием Захарова затронула одну из самых болевых точек Соединенных Штатов.

    В материале отмечается, что после ироничного замечания российского дипломата в Соединенных Штатах быстро прекратили дискуссию о Командорских островах, а сама шутка вызвала смущение в американских кругах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дипломат Константин Долгов заявил, что Россия не торгует своими территориями.

    Комментарии (6)
    7 августа 2025, 13:04 • Видео
    Ведущая армия НАТО – это поляки?

    Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник», сообщил источник в оппозиции.

    Конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам Варшавы запланированы на 9-10 августа, передает РИА «Новости».

    Собеседник указал, что на закрытую часть конференции приглашены представители СБУ, ГУР Минобороны Украины, польской Службы военной разведки и других зарубежных структур.

    По его словам, ключевой темой будет координация усилий для противодействия планам по размещению российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в Белоруссии. Особое внимание планируется уделить вопросам взаимодействия между спецслужбами и эмигрантскими группами для срыва этих намерений властей Белоруссии и России.

    До этого сообщалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года.

    Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию закроется до конца года.

    Комментарии (30)
    6 августа 2025, 21:21 • Новости дня
    Найдено объяснение туристическому спаду в Краснодарском крае этим летом

    Директор АТАГ Брагин: Число бронирования отелей в Краснодарском крае может сократиться на 5-7%

    Найдено объяснение туристическому спаду в Краснодарском крае этим летом
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Аналитики туристического рынка отметили в этом летнем сезоне падение числа бронирования отелей в Краснодарском крае, а также сокращение продаж авиационных и железнодорожных билетов на курорты этого региона. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД экперты рассказали причину этого падения, а также объяснили, какие направления выбрали не поехавшие на Кубань туристы.

    «В целом мы видим, что по большинству популярных направлений бронирования стабильны и соответствуют уровню прошлого года. Однако есть и отличия. Например, объем бронирований отелей и других средств размещения в Краснодарском крае в июне-июле сократился почти на 8% по сравнению с прошлым годом. А вот в августе-сентябре, по данным "Яндекс Путешествий", спрос соответствует аналогичному периоду. При этом он может увеличиться по мере наращивания количества рейсов в Геленджик», – говорит директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

    По его словам, при благоприятном прогнозе суммарно за лето с захватом бархатного сезона в среднем можно будет увидеть сокращение бронирований отелей в Краснодарском крае в пределах 5-7%. Он поясняет, что это хороший результат с учетом ситуации в Анапе.

    Хороший рост в этом году показывает летний Крым – плюс 80%, продолжает специалист со ссылкой на данные «Островка». «На Крым в этом году в том числе переориентировались туристы, которые ранее отдыхали в Анапе. Также в Крыму в этом году более стабильная солнечная погода. Показатели региона стремятся к допандемийным значениям», – поясняет он.

    Рост порядка 20% этим летом демонстрирует Ростовская область, добавил глава АТАГ. Часть турпотока обеспечивают транзитные автотуристы, направляющиеся в Крым и Краснодарский край. Часть прицельно приезжает посетить местные достопримечательности и Азовское море. Также большое количество бронирований совершают гости из Белоруссии.

    Брагин также подчеркнул, что среди некурортных направлений зафиксирован рост спроса в городах с насыщенной экскурсионной, исторической и гастрономической составляющей. Так, по данным «Островка», в Рыбинске число бронирований выросло на 39%, в Гатчине – на 38%, в Ростове Великом – на 25%, в Смоленске – на 18%, в Пскове – на 14%, в Великом Новгороде и Костроме – на 10%, в Суздале и Кронштадте – на 8%, в Екатеринбурге – на 5%. Из числа направлений для активного туризма выделяется Архыз с ростом на 58% год к году, Чемал – на 15%, и Домбай – на 6%.

    Аналитик сервиса путешествий «Туту» Полина Сальникова замечает, что летние предпочтения россиян меняются. Краснодарский край по-прежнему удерживает лидерство, но популярность поездок в регион по железной дороге этим летом снизилась на 5%. Аналогичную динамику показывают и перелеты в Сочи.

    По ее словам, это связано с тем, что путешественники хотят пробовать новое. «Краснодарский край – универсальный маршрут на лето для жителей многих регионов. Туда ездят много, часто, поэтому у части путешественников могло появиться желание сменить маршрут. При этом другие регионы активно развивают инфраструктуру, поддерживают местную культуру и гастрономию, чтобы привлекать больше туристов. Благодаря этому растет интерес к Дагестану, Алтаю, Дальнему Востоку», – говорит эксперт.

    Этим летом многие россияне открывают новые для себя направления, делится она. «Число поездок в Дагестан по железной дороге выросло вдвое. Больше путешественников также отправились в Хабаровский край, Тюменскую область и Ставропольский край. Авиапутешественники стали чаще летать в Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Благовещенск и Петрозаводск. Это говорит о явном тренде: россияне ищут новые маршруты, меньше ориентируются на «классическое лето» и все чаще выбирают природу, нестандартные локации и спокойный отдых», – заключила Сальникова.

    Ранее было замечено, что турецкие отельеры существенно снизили цены на размещение туристов в августе. В Российском союзе туриндустрии данную тенденцию связали с уменьшением спроса.

    Комментарии (4)
    7 августа 2025, 03:34 • Новости дня
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    Трамп подтвердил срок ультиматума к России по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Установленный ранее для России срок для достижения договоренностей по Украине подходит к концу, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, придерживается ли он ранее установленного срока для России, Трамп заявил: «Да, мы уже почти подошли к нему». Однако Трамп подчеркнул, что в данный момент ведутся переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    «Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», – приводит его слова ТАСС.

    При этом он не стал уточнять, какие меры будут предприняты в случае, если достичь договоренностей в обозначенные сроки не удастся. В ответах на вопросы журналистов Трамп сосредоточился именно на переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Ранее Москва отвергла ультиматум США.

    Комментарии (17)
    7 августа 2025, 06:49 • Новости дня
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сергей Носиковский, офицер ВСУ, сдался российским военным, чтобы сдержать обещание, данное девушке, вернуться живым.

    Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал, что сдался в плен ради обещания, которое он дал своей девушке, передает РИА «Новости».

    По его словам, он хочет вернуться домой к своей семье и любимой девушке, которую очень любит и по которой сильно скучает. Носиковский отметил: «Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым».

    Носиковский родом из Киева, был мобилизован и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он сдался российским военным на сумском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части и попросил убежища в России. Военнослужащие ВСУ заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Пленные украинские солдаты рассказали, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты на службу.

    Комментарии (10)
    6 августа 2025, 21:04 • Новости дня
    Экспертиза дала заключение об алкоголе в крови комментатора Гришина в момент гибели

    Вдова комментатора Гришина сообщила об отсутствии алкоголя в крови мужа при гибели

    Экспертиза дала заключение об алкоголе в крови комментатора Гришина в момент гибели
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Вдова спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия опровергла слухи о гибели мужа в состоянии опьянения, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.

    Судебно-медицинская экспертиза не выявила признаков алкогольного опьянения у спортивного комментатора Александра Гришина на момент его смерти, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказала вдова Гришина Анастасия.

    Она подчеркнула в сториз на странице мужа в социальной сети, что у нее на руках есть официальное заключение, подтверждающее отсутствие алкоголя в крови комментатора.

    Анастасия резко раскритиковала некоторых журналистов за распространение ложных и непроверенных сведений о причинах гибели супруга. Она заявила: «Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения».

    По факту смерти Александра Гришина проводится доследственная проверка. По предварительной информации, Гришин погиб ночью в Подольске, когда переходил железную дорогу в неположенном месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, правоохранители отказались возбуждать дело о гибели комментатора Гришина.

    Комментарии (0)
    6 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Глава РФПИ ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа

    Глава РФПИ Дмитриев ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа

    Глава РФПИ ответил на слова Трампа после встречи Путина и Уиткоффа
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывания лидера США Дональда Трампа о встрече спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, назвав переговоры прогрессом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал высказывания лидера США Дональда Трампа по поводу «высокопродуктивной встречи» спецпосланника США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Наблюдается прогресс, и позитивные силы будут преобладать», – заявил Дмитриев.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «большом прогрессе» после встречи Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    Глава РФПИ отметил торжество диалога по итогам переговоров Путина и Уиткоффа.

    Комментарии (0)
    7 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине

    Рубио: Территориальный вопрос является ключевым для мира на Украине

    Рубио назвал территориальный вопрос ключевым для мира на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Территориальный вопрос является ключевым для мирного урегулирования конфликта на Украине, США хотели бы видеть уступки как от Киева, так и от Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, ключевой элемент завершения любой войны – это территории», – передает слова Рубио ТАСС со ссылкой на Fox Business.

    Он добавил, что прекращение огня должно стать частью процесса урегулирования, чтобы стороны могли обсуждать детали мирного соглашения. По его словам, «трудно вести переговоры, когда вы стреляете друг в друга».

    «Поэтому я думаю, что необходимо добиться достаточного прогресса и наметить общие контуры того, как закончится война, чтобы в идеале перейти к кратковременному прекращению огня и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта», – пояснил он, добавив, что потребуется «пройти долгий путь».

    Рубио сказал, что США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа получили более ясное представление о том, на каких условиях Россия готова рассматривать завершение конфликта, передает РИА «Новости».

    В ближайшие дни США намерены провести переговоры с европейскими союзниками и представителями Киева для оценки перспектив сближения позиций между Москвой и Киевом. От прогресса на этих переговорах, по словам Рубио, будет зависеть возможность будущей встречи президентов США, России и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Встреча состоялась накануне окончания ультиматума США о необходимости урегулировать конфликт на Украине до 8 августа. Москва ранее отвергла ультиматум США.

    Комментарии (18)
    7 августа 2025, 09:50 • Новости дня
    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный банковский перевод сорвал поставки дронов украинским военным

    Ошибочный перевод сорвал поставки дронов украинским военным
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ошибочный банковский перевод почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) лишил украинских военных в Сумской области необходимых комплектующих для дронов и стал поводом для расследования о мошенничестве.

    Ошибочный банковский перевод сорвал важную военную поставку, сообщает РИА «Новости».

    Украинская воинская часть 5 июня перечислила 10074900 гривен (242 тыс. долларов) компании «КБ АТЕЙ» по контракту на закупку комплектующих для беспилотников, но почти 3 млн гривен (72 тыс. долларов) по ошибке отправили фирме «АТЕЙ Технолоджи». Директор второй компании Егор Голявко получил деньги, но не вернул их, проигнорировав просьбы о возврате со стороны партнера Виталия Подвиженко.

    Голявко заявил, что не получал средств, но уже 5 июня вывел всю сумму на свои счета. В результате деятельность компании «КБ АТЕЙ» была остановлена, а поставки дронов для ВСУ в Сумской области сорваны, что поставило под угрозу безопасность украинских военных.

    Полиция Киевской области 13 июня возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве и арестовала денежные средства на счетах Голявко. Суд также предоставил правоохранителям доступ к банковской информации и документам компаний, связанных с этим инцидентом.

    Этот случай выявил уязвимости в системе военных закупок на Украине: даже незначительная ошибка и отказ вернуть деньги способны полностью парализовать поставки важных комплектующих для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась комментировать сообщения о возможном участии в «коалиции дронов» для ВСУ. Британия заявила о планах поставить на Украину сотни тысяч ударных беспилотников. Украина планирует увеличить число атак с применением беспилотников по территории России.

    Комментарии (4)
    6 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин рассказал Текслеру, как заслужить одобрение россиян

    Путин посоветовал главе Челябинской области Текслеру двигаться к целям

    Путин рассказал Текслеру, как заслужить одобрение россиян
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил планы по развитию Челябинской области и рекомендовал губернатору Алексею Текслеру двигаться поэтапно, решая задачи региона, чтобы получить одобрение населения.

    Открывая по видеосвязи новые объекты ко Дню строителя, Путин, обращаясь к Текслеру, подчеркнул важность системного подхода, передает ТАСС.

    «Мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области, – они впечатляют, это хорошие планы», – заявил глава государства.

    Путин посоветовал Текслеру двигаться последовательно: «Надо просто идти – и идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И действительно: тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране».

    Напомним, в июле Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    Комментарии (2)
    7 августа 2025, 13:28 • Новости дня
    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    От отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество жертв отравления суррогатным алкоголем, приобретенным на рынке в Сириусе, увеличилось до десяти человек, число пострадавших продолжают уточнять, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

    О гибели десяти человек сообщил следователь на заседании суда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    Одну из подозреваемых, 71-летнюю жительницу Сочи, арестовали на месяц и 30 суток. Также арестована 30-летняя подозреваемая.

    Ранее полиция задержала двух жительниц Краснодарского края, продававших на рынке «Казачий» под видом «домашнего вина» и «чачи» самодельный алкоголь.

    После употребления напитков пять человек были госпитализированы, один из них скончался, четверо находятся в тяжелом состоянии. Было возбуждено уголовное дело.

    В соседнем Геленджике выявили факт незаконной торговли самодельным алкоголем уроженцем Абхазии. Полиция изъяла 161 литр вина, чачи и коньяка, продукция направлена на экспертизу для определения последующих действий правоохранителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две женщины в Челябинской области скончались после употребления самодельного алкоголя. Алкоголь был приобретен на рынке Краснодарского края.

    До этого в среду двух жительниц Кубани арестовали по подозрению в изготовлении алкоголя, от которого отравились люди.

    Комментарии (21)
    6 августа 2025, 21:36 • Новости дня
    Юрист оценил риск потери Россией бренда «Гжель» в Европе

    Патентный поверенный Маркин: ЕС отказал России в регистрации бренда «Гжель» по надуманным основаниям

    Юрист оценил риск потери Россией бренда «Гжель» в Европе
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В решении Еврокомиссии отказать в регистрации бренда «Гжель» есть несостыковки, отказ был сделан по надуманным основаниям, сказал газете ВЗГЛЯД патентный поверенный РФ Дмитрий Маркин. Ранее Еврокомиссия отказала России в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС.

    «Речь идет не об отрицании происхождения промысла «Гжель» в России, а об отказе в правовой охране словесному обозначению «Гжель» и только в странах ЕС. То есть в Евросоюзе посчитали, что не готовы на данном этапе и в сложившейся ситуации зарегистрировать исключительное право на наименование «Гжель» на российское лицо», – пояснил Дмитрий Маркин, патентный поверенный РФ.

    Собеседник не исключил, что с годами позиция ЕС изменится и право будет закреплено за российским правообладателем. Также вынесенное решение может быть оспорено: «Есть некоторые несостыковки решения как с положениями международного права, так и с самой санкционной политикой ЕС. Для отказа в решении были представлены весьма странные и, на мой взгляд, надуманные основания».

    Маркин особо отметил, что наименование места происхождения товара (НМПТ) или географическое название – это в первую очередь само слово. «В данном случае никто не говорит про содержание, про орнамент. В Голландии тоже есть похожие синие узоры на белом фоне. А в Китае им уже несколько тысяч лет. Но никто не называл их гжелью. При наличии международной регистрации наименования «Гжель» никто кроме правообладателя не может называть подобную роспись именно «гжелью»: ни китайцы, ни голландцы, ни кто бы-то ни было еще. Но Евросоюз такого права России не дал», – отметил юрист.

    По мнению Маркина, с большой долей вероятности, в Евросоюзе никому другому тоже не дадут право на «Гжель»: «Скорее всего в ЕС сочтут это введением в заблуждение, потому что у России есть соответствующий НХП (народный художественный промысел), географический объект и нельзя предоставить правовую охрану другой стране в отношении данного слова. Поэтому потеря этого бренда для России маловероятна. Но защитить свое право на него, если условный житель Евросоюза решит выпускать тарелочки с такой росписью и назовет их «гжелью», будет сложнее». По его словам, сейчас гипотетически под вопросом любая юридическая охрана на территории ЕС, будь то недвижимость, изобретения или права на товарные знаки.

    Как пишет РБК, Еврокомиссия отказала в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС, не став тем самым обеспечивать патентную защиту интеллектуальной собственности на территории стран – участниц сообщества. Это первый отечественный бренд, который Россия пыталась зарегистрировать после присоединения в 2023 году к Женевскому акту Лиссабонского соглашения.

    Россия присоединилась ему, чтобы товары с уникальными характеристиками, связанными с местом их производства, получили защиту от подделок в более чем 70 странах. К защищенным патентным правом российским товарам относятся «гжельская керамика», «тульский пряник» и «вологодское кружево». Представитель «Гжели» в интервью изданию заявил, что отказ противоречит международному законодательству и может быть оспорен.

    Комментарии (10)
    6 августа 2025, 20:38 • Новости дня
    Мединский подтвердил отказ Киева от 1 тыс. своих пленных

    Мединский: Киев сорвал третий обмен пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский сообщил о затруднениях с проведением нового обмена пленными из-за позиции Киева, который отказался от 1 тысячи своих пленных.

    По словам Мединского, из-за этого второй этап обмена пленными проходил крайне тяжело, а третий этап до сих пор не начался.

    «1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.

    В июле Россия предложила Украине обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

    Комментарии (6)
    7 августа 2025, 06:41 • Новости дня
    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов

    Трамп: США введут пошлины в 100% на импорт чипов

    США анонсировали пошлины в 100% на импорт чипов
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп анонсировал пошлины в 100% для иностранных производителей чипов и полупроводников.

    «Итак, 100%-ная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США», –приводит слова главы американского государства РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что новые тарифы не будут распространяться на компании, производящие чипы на территории США. При этом сроки введения новых пошлин пока не названы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Белый дом инициировал расследование поставок чипов в США. Администрация США одобрила экспорт менее продвинутых чипов Nvidia в Китай при сохранении контроля над самыми современными микрочипами.


    Комментарии (12)
    Главное
    В России представили комплекс «Дронобус» для запуска оптоволоконных БПЛА
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы
    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА
    Иордания отказалась отменять матч с Россией по требованию Украины
    В ФРГ запретили слежку в смартфонах для расследования незначительных преступлений
    Китайский клуб КХЛ стал «Драконом» вместо «Красной звезды»

    Российские туристы нашли новые способы отдыха

    Анапа стала самым слабым звеном туристического сезона 2025 года. Обвал турпотока более чем в два раза не пройдет бесследно для всего рынка. Однако благодаря этому новую волну популярности получил Крым, а в Краснодарском крае неожиданно выстрелил Геленджик. Среди необычных трендов этого года – рост спроса на духовные поездки в монастыри, причем среди молодежи. Какие еще неожиданные тренды всплыли в 2025 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Перейти в раздел

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Назван главный козырь Китая

      Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации