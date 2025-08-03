Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России

Tекст: Антон Антонов

Путин в поздравлении с Днем железнодорожника заявил, что в России реализуются «масштабные, знаковые проекты» железнодорожного транспорта. В частности, речь идет о расширении БАМа и Транссиба. Кроме того, модернизация охватила и другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, например, на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке.

«В планах – прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах; создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а в дальнейшем и целой системы таких магистралей», – сообщил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Президент России выразил уверенность, что перечисленные проекты окажутся востребованными как со стороны экономики страны, так и со стороны ее граждан. Благодаря им Россия сможет укрепить статус «важнейшего логистического звена всего евразийского континента», сказал он.

Кроме того, по словам Путин, эти проекты, откроют «новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор».

Напомним, в России отмечают День железнодорожника. Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.