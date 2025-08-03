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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время «сынков» уходит, приходит время мужиков

    Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется, как может, но уже потрескивает по швам.

    13 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Итогами Потсдамской конференции мы пользуемся и сейчас

    Советский Союз смог создать полноценную буферную зону. Нужно ли было навязывать социализм другим странам – вопрос неоднозначный. Но себя он на десятилетия обезопасил с Запада, и это факт, с которым не поспоришь.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как России принять обратно блудных сыновей

    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    43 комментария
    3 августа 2025, 00:46 • Новости дня

    Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России

    Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли, включая планы создания первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

    Путин в поздравлении с Днем железнодорожника заявил, что в России реализуются «масштабные, знаковые проекты» железнодорожного транспорта. В частности, речь идет о расширении БАМа и Транссиба. Кроме того, модернизация охватила и другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, например, на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке.

    «В планах – прокладка и обновление маршрутов в северных, арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах; создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, а в дальнейшем и целой системы таких магистралей», – сообщил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    Президент России выразил уверенность, что перечисленные проекты окажутся востребованными как со стороны экономики страны, так и со стороны ее граждан. Благодаря им Россия сможет укрепить статус «важнейшего логистического звена всего евразийского континента», сказал он.

    Кроме того, по словам Путин, эти проекты, откроют «новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор».

    Напомним, в России отмечают День железнодорожника. Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    1 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска развивают наступление на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Наши войска наступают и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что положительные результаты в ходе спецоперации достигаются за счет мужества и героизма российских военных. Он добавил, что «позитивная активность достигается благодаря мужеству и героизму наших ребят».

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками.

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    2 августа 2025, 16:41 • Видео
    Новое признание новых границ России

    Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    31 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    МИД Сирии назвал встречу Путина с аш-Шейбани началом нового этапа между странами

    Tекст: Ирма Каплан

    Историческая встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани стала началом нового этапа политического и военного взаимопонимания между Сирией и Россией, завили в МИД республики.

    «Министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шайбани подтвердил начало нового этапа политического и военного взаимопонимания между двумя странами, основанного на уважении суверенитета Сирии и поддержке единства сирийской территории», – приводит агентство SANA заявление внешнеполитического ведомства республики.

    Там добавили, что российский лидер подчеркнул абсолютное неприятие Россией любого вмешательства Израиля или его попыток разделить Сирию и подтвердил приверженность Москвы поддержке республики в ее восстановлении и стабильности.

    В ходе встречи министр Сирии подчеркнул приверженность защите всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения, а также необходимость решения проблем, связанных с наследием прежнего режима, как в политическом, так и в структурном плане, чтобы это служило будущему Сирии.

    В МИД Сирии отметили, что состоявшаяся встреча является убедительным политическим индикатором начала процесса восстановления сирийско-российских отношений, укрепления регионального баланса и расширения прав и возможностей сирийского государства.

    «Сирия предостерегает Израиль от вмешательства, которое толкает страну к хаосу, и подтверждает, что двери Сирии открыты для всех, кто уважает ее суверенитет и единство и сохраняет ее безопасность и стабильность», – заявили сирийские  дипломаты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва выразила благодарность Дамаску за усилия по обеспечению безопасности россиян и охраняемых объектов в Сирии на фоне текущей нестабильной обстановки.

    В четверг президент Путин встретил в Кремле министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани, прибывшего с делегацией.

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    31 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Президент Лаоса пожалел о своем отсутствии на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле президент Лаоса Тхонглун Сисулит выразил сожаление, что не смог присутствовать на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

    «Жаль, что у меня не было возможности участвовать в церемонии. Я был готов к поездке на празднование, но тест показал у меня ковид, поэтому я направил в Москву министра иностранных дел, а сам смотрел трансляцию парада на Красной площади», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Сисулита, он внимательно следил за событиями праздничного дня благодаря телевизионной трансляции. Вместо себя на торжественные мероприятия он делегировал главу МИД Лаоса.

    Напомним, в мае президент Лаоса отменил поездку в Москву на День Победы из-за коронавируса.

    Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

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    1 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР, подчеркнув, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных несколько дней назад.

    «Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.

    Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».

    Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    31 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов

    Путин разрешил взыскивать налоговые долги без участия суда

    Налоговые органы получили право на внесудебное взыскание долгов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет налоговым органам взыскивать с граждан долги по налогам и штрафам во внесудебном порядке, если с налоговыми органами нет спора.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, внесудебный порядок распространяется на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, при задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам в объеме, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета. Если есть спор с налоговой, взыскание задолженности продолжит проходить через суд, передает РИА «Новости».

    На принятие решения о взыскании долга и его направление гражданину налоговикам дается шесть месяцев с даты окончания срока исполнения требования. Уведомления будут отправляться через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» либо заказным письмом, если электронная доставка невозможна. Гражданин сможет оспорить сумму долга до начала взыскания, подав заявление о перерасчете или жалобу.

    Взыскание будет происходить поэтапно: вначале со счетов, электронных кошельков и цифровых рублей, затем – с наличных средств и имущества, кроме предметов повседневного пользования. Депутат Никита Чаплин отметил, что данный механизм уже доказал эффективность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а теперь логично распространяется и на физических лиц. Ключевым условием является отсутствие спора по сумме долга.

    Чаплин подчеркнул, что закон позволит снизить нагрузку на суды и ускорит погашение задолженностей, при этом права граждан остаются защищенными: «Это баланс между интересами бюджета и защитой граждан». Также, по словам депутата, цифровые сервисы для уведомлений минимизируют риск их неполучения, а поэтапное взыскание исключит изъятие имущества, необходимого для повседневной жизни.

    Ранее Федеральная служба судебных приставов начала верификацию должников с помощью единого регистра населения, чтобы избежать ошибок, связанных с совпадением имен и фамилий.

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    31 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».

    «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.

    В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.

    Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    1 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада остановить наступление России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, западные государства, еще недавно настаивавшие на необходимости нанести России поражение, теперь всеми средствами, включая обещания, угрозы и поставки вооружения, пытаются затормозить продвижение российских войск, передает ТАСС.

    «Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели, говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ», – заявил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области. Также сообщалось, что Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения.

    В июне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях.

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    1 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин заявил о возвращении Россией своих территорий в Донбассе
    Путин заявил о возвращении Россией своих территорий в Донбассе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой народной республики, возвращает свое, а не захватывает чужое, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что киевские власти не понимают, насколько успешно действуют Вооруженные силы России, передает ТАСС. Лукашенко сказал, что российские силы «отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют», однако Путин заявил, что речь идет именно о возвращении своих территорий.

    «Вернут, – поправил Путин. – Это – наше».

    Путин отметил, что Россия выступает за установление долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. По его словам, при урегулировании должны быть обязательно затронуты гуманитарные вопросы, связанные с русским языком и независимым развитием православной, христианской церкви на Украине.

    Ранее Путин заявил, что вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда.

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    1 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об унижении Украины Западом при попытке Киева вернуть часть суверенитета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти попытались вернуть стране часть суверенитета в ситуации с НАБУ и САП, но не преуспели и только опозорились.

    «Они попытались как-то что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По его словам, лучше бы руководство Украины вообще не предпринимало подобных шагов. Путин подчеркнул, что сама идея о возвращении суверенитета является правильной, однако действия Киева лишь привели к унижению.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, ограничивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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    1 августа 2025, 13:34 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме
    Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали встречу на острове Валаам.

    Президенты России и Белоруссии проводят неформальную встречу на острове Валаам, передает ТАСС.

    Как сообщается, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи традиционно молятся о русских воинах, погибших в разные времена.

    Президенты приняли участие в кратком молебне, который состоялся в их присутствии. После церемонии Путин и Лукашенко продолжили неформальное общение на территории монастыря.

    Лидеры России и Белоруссии посещают Валаам совместно уже не первый год, отмечая важность духовных традиций в отношениях двух стран.

    Ранее Лукашенко прилетел в Петербург и отправился на Валаам для встречи с Путиным.

    Пресс-служба Лукашенко ранее информировала, что встреча глав государств пройдет в формате один на один.

    В прошлом году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

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    1 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной
    Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил о готовности Москвы к ожиданию начала переговорного процесса, если Киев считает, что сейчас не время для диалога, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, если украинское руководство решает, что необходима пауза, Россия готова к такому развитию событий.

    «Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», – сказал Путин, прокомментировав заявление Владимира Зеленского о нецелесообразности переговоров до смены власти в России.

    Путин также отметил, что разочарования в переговорах, как правило, связаны с завышенными ожиданиями. Он подчеркнул, что для достижения мирного решения требуется спокойный и обстоятельный диалог за закрытыми дверями, а не публичные обсуждения. «Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования – они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», – пояснил президент России.

    Кроме того, Путин заявил, что переговоры всегда востребованы и всегда важны. «Особенно, если это стремление к миру», – подчеркнул президент.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

    На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.

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    1 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Вопрос по позициям «Орешника» в Белоруссии закроют до конца года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    История с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года, заявил президент Владимир Путин в пятницу.

    «Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций. И сейчас ведется работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии уже создали подразделения, которые оснастят «Орешником».

    До этого указывалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года. Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    31 июля 2025, 18:05 • Новости дня
    Путин и президент Лаоса провели часть переговоров на русском языке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом прошла на русском языке.

    Это стало возможно благодаря тому, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена и получил степень почетного доктора этого вуза, сообщил Путин по итогам встречи, передает РИА «Новости».

    «Не могу не отметить, что президент Лаоса окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена, имеет степень почетного доктора этого вуза. Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле. Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России. Он также напомнил о значении вклада СССР в отношения России и Лаоса.

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    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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