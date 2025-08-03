Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Tекст: Антон Антонов

В поздравлении с Днем железнодорожника Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что праздник «объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог», обеспечивающая развитие России.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны железнодорожники демонстрировали «неизменное мужество и стойкость», приближая Победу «вместе со всей страной».

«Память о подвиге предшественников вдохновляет вас и сегодня, когда Россия вновь столкнулась с внешними угрозами», – сказал Путин, отметив, что сейчас железнодорожники обеспечивают снабжение Вооруженных сил России.

Он подчеркнул, что стараниями железнодорожников «железные дороги России работают четко и слаженно» от западных границ России и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана.

Путин отметил активное внедрение инноваций и цифровых решений в данной сфере, указал на рост «скорости, качества и удобства». Он отметил, что работа железных дорог зависит от действий «сотен тысяч людей».

«Хочу поблагодарить всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за вашу преданность делу», – сказал он, отметив, что «на железной дороге всегда уделяется особое внимание условиям труда».

Российские власти продолжат предпринимать меры, позволяющие железнодорожникам выполнять поставленные цели, сказал Путин. По его словам, железнодорожники вносят «свой весомый вклад в развитие страны», являются «частью большой команды созидателей и защитников России». Он пожелал им «успехов и новых, больших свершений».

Напомним, в России 3 августа, в первое воскресенье месяца, отмечают День железнодорожника.