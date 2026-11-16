Боец ВС России рассказал о пытках в концлагере СБУ в Мариуполе

Tекст: Катерина Туманова

«Большинство активных участников «антимайдана» на Украине вызывали на допросы к СБУ, и многие из них погибали в застенках», – заявил военный ТАСС.

По его словам, после освобождения Мариуполя был обнаружен практически концлагерь, где во многих помещениях остались следы пыток и убийств сторонников тесных связей с Россией.

Выжившие участники «антимайдана» до сих пор испытывают проблемы со здоровьем из-за пережитых пыток.

Боец с позывным Чех родился в Чехии в 1973 году. В 2014 году он присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики и участвовал в боях за Горловку и Краматорск. В Чехии он заочно приговорен к 21 году лишения свободы за терроризм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов.

Бывший подполковник СБУ Прозоров заявил о существовании секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.

В сентябре Верховный суд в Праге назначил гражданину Чехии реальный срок лишения свободы за участие в ополчении Донбасса.