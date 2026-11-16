Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
СБУ создала концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе
Боец ВС России рассказал о пытках в концлагере СБУ в Мариуполе
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) организовали концлагерь для участников «антимайдана» в Мариуполе, сообщил заместитель командира батальона группировки войск «Север» Чех.
«Большинство активных участников «антимайдана» на Украине вызывали на допросы к СБУ, и многие из них погибали в застенках», – заявил военный ТАСС.
По его словам, после освобождения Мариуполя был обнаружен практически концлагерь, где во многих помещениях остались следы пыток и убийств сторонников тесных связей с Россией.
Выжившие участники «антимайдана» до сих пор испытывают проблемы со здоровьем из-за пережитых пыток.
Боец с позывным Чех родился в Чехии в 1973 году. В 2014 году он присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики и участвовал в боях за Горловку и Краматорск. В Чехии он заочно приговорен к 21 году лишения свободы за терроризм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов.
Бывший подполковник СБУ Прозоров заявил о существовании секретных тюрем и пыточных в каждом батальоне ВСУ.
В сентябре Верховный суд в Праге назначил гражданину Чехии реальный срок лишения свободы за участие в ополчении Донбасса.