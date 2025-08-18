Седьмой этап ВСМ Москва – Петербург прошел Главгосэкспертизу

Tекст: Вера Басилая

Разрешение на строительство седьмого этапа первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург будет получено в ближайшее время, передает ТАСС.

Представители инфоцентра ВСМ сообщили, что проект успешно прошел Главгосэкспертизу, после чего начнется реализация строительно-монтажных работ.

Работы будут организованы на участке в Московской области, который пролегает от Зеленограда до Высоково и имеет протяженность 54,6 км. Именно на этом отрезке планируется протестировать первый российский высокоскоростной поезд.

Ранее высокоскоростная магистраль Москва – Петербург была включена в проект схемы Московского метрополитена на 2026–2030 годы.

Скоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом планируют провести через исторические склады Кокоревых в Петербурге.

Замминистра транспорта Дмитрий Зверев заявил, что стоимость билета на высокоскоростную магистраль составит 8905 рублей при запуске в 2028 году.