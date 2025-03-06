Стало известно о строительстве ВСМ в исторических зданиях Петербурга

Вице-губернатор: Склады Кокоревых станут частью платформы ВСМ Москва–Петербург в историческом центре

Tекст: Елизавета Шишкова

Проект интеграции исторических зданий складов Кокоревых в платформу терминала для ВСМ Москва–Петербург был представлен вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым, передает ТАСС.

По словам Полякова, проектировщики смогли гармонично включить эти здания, измененные за годы эксплуатации, в современное инфраструктурное решение, сохранив их культурное наследие.

Склады Кокоревых не будут передвигаться, а останутся на своем месте, служа частью платформы. Поезда будут прибывать прямо внутрь здания, создавая уникальное сочетание исторического и современного. Проект включает создание выхода в метро, обеспечивая удобную пересадку на другие виды транспорта в режиме «сухие ноги».

Кроме того, дома Фарфоровского поста будут передвинуты для строительства, при этом сохранив свой статус исторических объектов. Все решения принимаются с учетом интересов собственников и жителей, как того требуют федеральные законы и нормативные акты, регулирующие освобождение территорий для транспортных объектов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди Широтной магистрали скоростного движения.

Губернатор Беглов сообщил, что на инфраструктуру высокоскоростной железнодорожной магистрали у вокзала будет потрачено 50 млрд рублей, из которых 30 млрд уже заложены в городском бюджете для старта проекта.

Замминистра транспорта Дмитрий Зверев сообщил, что стоимость билета на высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом составит 8905 рублей при запуске в 2028 году.