Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.6 комментариев
Для новой магистрали в Петербурге построят разводной мост через Неву
Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
Документ был подписан в рамках форума «Транспортная неделя», передает «Интерфакс». Новый транспортный коридор свяжет восточную и южную части города, разгрузив городские улицы и сократив время в пути для автомобилистов.
Второй, третий и четвертый этапы ШМСД, включая строительство разводного моста через Неву, обойдутся бюджету в 241 млрд рублей. Строительство планируют завершить к 2030 году. До этого разводные мосты в Петербурге не строились 40 лет – предыдущий разводной мост через Неву, Кантемировский, построили в Санкт-Петербурге в 1982 году.
Платная широтная магистраль скоростного движения в обход центра Санкт-Петербурга с переходом через Неву будет начинаться от Западного скоростного диаметра и подключится к КАД в районе Кудрово, на ней предусмотрено строительство 10 транспортных развязок. Общая протяженность трассы составит 27,4 км.
В апреле президент России Владимир Путин поручил выделить Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.