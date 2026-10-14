Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Последний логистический центр украинского «Эпицентра» уничтожили в Хмельницком
Insider: На Украине уничтожен последний логистический центр компании «Эпицентр»
В украинском Хмельницком в результате серии взрывов был полностью уничтожен последний логистический хаб компании «Эпицентр».
На западе Украины в городе Хмельницкий после ночных взрывов уничтожен последний логистический центр компании «Эпицентр», передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер».
Сообщение об уничтожении объекта сопровождается кадрами, на которых запечатлен масштабный пожар на месте логистического хаба.
Украинские средства массовой информации сообщали о сильных взрывах в Хмельницком в ночь на среду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили склад беспилотников украинской армии и сухогруз с военными грузами.
В понедельник российские военные уничтожили логистический центр предприятия «Новая почта» в Николаевской области.
В воскресенье ВС России нанесли удар по логистическому центру противника и судну с оружием.