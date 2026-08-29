Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
МИД: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Украина проигнорировала американские договоренности о неприкосновенности энергетической инфраструктуры.
Галузин заявил, что украинские власти проигнорировали инициированный США мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре, совершив более сотни ударов весной 2025 года, передает РИА «Новости».
«То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года – тогда Киев нарушил его 136 раз. Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», – подчеркнул дипломат.
Ранее Галузин сообщил, что за время проведения спецоперации ВСУ многократно срывали договоренности о прекращении огня, планомерно увеличивая интенсивность обстрелов в периоды перемирий.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о совершении Украиной более 80 атак на российские энергообъекты во время моратория.
Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук назвал действия Киева злостными нарушениями договоренностей.