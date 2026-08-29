Tекст: Вера Басилая

Галузин заявил, что украинские власти проигнорировали инициированный США мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре, совершив более сотни ударов весной 2025 года, передает РИА «Новости».

«То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 года – тогда Киев нарушил его 136 раз. Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», – подчеркнул дипломат.

Ранее Галузин сообщил, что за время проведения спецоперации ВСУ многократно срывали договоренности о прекращении огня, планомерно увеличивая интенсивность обстрелов в периоды перемирий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о совершении Украиной более 80 атак на российские энергообъекты во время моратория.

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук назвал действия Киева злостными нарушениями договоренностей.