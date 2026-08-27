Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.15 комментариев
В Петербурге взорвался автомобиль с военным летчиком
В Петербурге в результате взрыва китайского кроссовера погиб военный летчик в звании подполковника, его супруга доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
Утром 27 августа в Петербурге взорвался кроссовер Geely, передает Газета.Ru со ссылкой на SHOT, «Фонтанку» и «112».
Инцидент произошел около десяти часов утра у продуктового магазина на Колпинском шоссе. Водитель завел двигатель и успел проехать несколько метров, после чего прогремел взрыв.
«Он поехал, и буквально через несколько секунд – взрыв. Стекла затряслись», – рассказал очевидец произошедшего. По словам свидетелей, эпицентр взрыва находился со стороны водителя. Мужчина за рулем погиб на месте, его 53-летняя жена получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию.
Погибший оказался военным летчиком в звании подполковника из подразделения ВКС и ПВО. Взрыв серьезно повредил автомобиль: у кроссовера выбило заднее стекло, оторвало капот и бампер. Части машины разлетелись на десятки метров.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля. По предварительным данным источников, причиной трагедии могло стать самодельное взрывное устройство, заложенное под сиденье водителя. Также рассматривается версия о взрыве газобаллонного оборудования.
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