Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.2 комментария
Герасимов наградил отличившихся бойцов на пункте управления Южной группировки
Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил передовые позиции и отметил государственными наградами проявивших выдающееся мужество участников специальной военной операции.
Первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил работу командного пункта Южной группировки войск, сообщает Минобороны. Военачальник заслушал доклад командующего группировкой Сергея Медведева о текущей оперативной обстановке. Командиры соединений также отчитались о результатах выполнения поставленных боевых задач.
В ходе рабочего визита начальник Генштаба лично отметил заслуги российских бойцов.
«Генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий», – говорится в сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле бойцы группировки «Южная» завершили зачистку кварталов Константиновки
Весной Валерий Герасимов также проверил выполнение боевых задач этими подразделениями.