Герасимов вручил награды бойцам Южной группировки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями «Южной» группировки войск, сообщает Минобороны в MAX.

Во время работы на пункте управления объединения Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева о ситуации в зоне ответственности, а также отчёты командиров соединений о результатах выполнения поставленных задач. Генерал оценил успехи «Южной» группировки и сформулировал новые задачи для дальнейших действий.

В завершение визита Валерий Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим, поблагодарив их за проявленные мужество и отвагу в боевых действиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба доложил президенту о продвижении Южной группировки войск в Северске и Константиновке.

Летом Валерий Герасимов проконтролировал выполнение боевых задач соединениями группировки «Центр».

В феврале генерал армии посетил пункт управления группировки войск «Южная».