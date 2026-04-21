Серийный убийца «зеленоградский Чикатило» погиб в зоне спецоперации
Отправившийся добровольцем на фронт бывший милиционер и серийный маньяк Юрий Гриценко лишился жизни во время несения службы в санитарно-эвакуационном взводе.
О смерти серийного убийцы Юрия Гриценко сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot. «Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко погиб в зоне СВО, его тело опознали только недавно», – передает издание. Всего на его счету числятся пять жертв.
В сентябре 2023 года осужденный досрочно вышел из мордовской колонии и присоединился к отряду «Шторм Z». Из-за слабого здоровья мужчину перевели в санитарно-эвакуационный взвод. Родственников у погибшего не осталось, поэтому, по предварительным данным, его похоронят на территории Луганской народной республики.
Гриценко служил в милиции, но был уволен за пьянство. Первой его жертвой стала женщина легкого поведения, которую он забил сковородкой, после чего преступник начал нападать на прохожих с молотком в Зеленоградском лесопарке. В ноябре 2001 года маньяка задержали благодаря водителю автобуса Анатолию Сухову, услышавшему крики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самарский «лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Сын серийного убийцы Андрея Чикатило отправился на фронт на стороне украинской армии. Позже мужчина пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.