СБУ сообщила о задержании врачей за перевозку уклонистов в машине скорой помощи
Сотрудники центра экстренной медицинской помощи в Одесской области на Украине переправляли военнообязанных за границу на машине скорой помощи, сообщили в СБУ.
Троих сотрудников центра экстренной медицинской помощи задержали в Одесской области, передает РИА «Новости».
По данным СБУ, задержанные переправляли уклонистов в непризнанное Приднестровье на машине скорой помощи.
Правоохранители задержали злоумышленников в момент, когда они перевозили очередного уклониста. Как отметили в СБУ, мужчина был замаскирован под водителя-санитара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Одесской области в женской одежде попытался сбежать от мобилизации в Молдавию.
Ранее силовики задержали четырех организаторов подпольной переправки уклонистов в Приднестровье.
Сотрудники украинских военкоматов для маскировки используют автомобили скорой помощи.