Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 480 долларов

Стоимость газа на европейских биржах упали ниже 480 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Стоимость майских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыла торговую сессию падением, передает РИА «Новости». К утру показатель достиг отметки в 476,1 доллара за тысячу кубометров. Отрицательная динамика составила почти 3% по отношению к расчетной цене предыдущего дня.

Месяцем ранее средние котировки взлетели на 59% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда стоимость топлива впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров.

Несмотря на текущее снижение, цены остаются на 22% выше показателей конца зимы. При этом исторический рекорд стоимости ресурса был установлен весной 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов, что стало абсолютным максимумом за всю историю работы европейских хабов с 1996 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее майские фьючерсы на газ подскочили до 520,4 доллара за тысячу кубометров. До этого котировки энергоносителей стабильно сохранялись на уровне более 510 долларов.

В середине апреля стоимость природного газа стабилизировалась немного выше отметки в 500 долларов.