  • Новость часаМинобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией более 175 дронов ВСУ
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    11 комментариев
    13 июня 2026, 08:40 • Новости дня

    Бойцы группировки «Север» разгромили полсотни украинских блиндажей

    Военные группировки «Север» уничтожили более 50 блиндажей ВСУ под Харьковом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным «Карта».

    «Артиллеристы и операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли огневое поражение и уничтожили более 50 блиндажей ВСУ в Харьковской области с начала июня. Удары были нанесены по скоплениям живой силы, техники и блиндажам противника», – рассказал военный, передает РИА «Новости».

    По его словам, разведка велась круглосуточно с помощью беспилотников самолетного типа, способных залетать на глубину до 100 километров. Удары наносились реактивной и ствольной артиллерией, что позволило разрушить инженерные сооружения и нарушить управление украинскими подразделениями на линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы беспилотников 11-го армейского корпуса уничтожили редкий шведский танк под Харьковом.

    В мае бойцы этого подразделения ликвидировали более 90 вражеских коптеров.

    В начале июня расчеты дронов группировки «Север» поразили свыше 40 целей в Сумской области.

    12 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Российские средства ПВО с начала дня сбили 185 беспилотников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских БПЛА над 12 регионами России и Азовским морем, сообщило Министерство обороны.

    Воздушная атака продолжалась с восьми часов утра до 20 часов вечера по московскому времени. За этот период дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 185 украинских дронов, сообщает в Max Минобороны.

    Вражеские аппараты пытались ударить по объектам на обширной территории. В частности, беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

    Кроме того, системы перехвата отработали по целям в Московском регионе и над Республикой Крым. Часть беспилотных летательных аппаратов удалось уничтожить непосредственно над акваторией Азовского моря.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 122 украинских беспилотника над регионами России.

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    12 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    Путин: Россия каждый день берет под контроль свои территории на СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необратимость процесса возвращения исторических территорий, передает РИА «Новости». По его словам, продвижение Вооруженных сил идет планомерно и непрерывно.

    «Шаг за шагом – не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого», – сказал глава государства на встрече с участниками спецоперации.

    Российский лидер добавил, что успешный исход специальной военной операции не должен вызывать никаких сомнений. Вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    Ранее российский лидер сообщил о полном контроле Вооруженных сил над территорией Луганской народной республики.

    До этого президент назвал боевые действия в Донбассе возвращением своих исторических земель.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 16:57 • Новости дня
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, а украинские командиры заявляют о взятии ВС России города уже к концу лета, сообщили военкоры.

    Российские военные установили 27 флагов практически во всех районах Константиновки, сообщил в Max военный аналитик Борис Рожин. Эксперт подчеркнул, что осталось лишь зачистить оставшиеся силы противника, после чего город будет полностью освобожден в ближайшее время.

    Украинские военные также признают критическую ситуацию на этом направлении. «Учитывая, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только больше. К концу лета потерять Константиновку вполне реально. Противник давит очень сильно», – заявил один из комбригов ВСУ киевским СМИ, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады с позывным «Ярый» рассказал, что российская пехота уже ведет городские бои на флангах под прикрытием растительности. Другие офицеры противника подтвердили, что в город проникли более сотни бойцов армии России. Один из украинских командиров отметил, что российские войска вклинились в центр города, и это уже полноценное сопротивление, а не просто инфильтрация.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

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    12 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Приют в ДНР
    Российские войска освободили Приют в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за минувшие сутки освободили Приют в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

    За неделю группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко и Охримовкой в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и трех погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1570 военнослужащих, три танка, три бронемашины, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Химик и Роскошное в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем, морской пехоты и теробороны ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю ВСУ потеряли свыше 1035 военнослужащих, три танка, 25 бронемашин, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За последнюю неделю было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили более 1460 военнослужащих, 30 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад беспилотных систем и морской пехоты, пяти штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю составили свыше 2850 военнослужащих, 24 бронемашины и девять орудий полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем и теробороны ВСУ.

    За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 320 военнослужащих, три бронемашины и 18 станций РЭБ.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР.

    Ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

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    12 июня 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    Путин: Поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российское общество, поддерживающее участников спецоперации, становится духовной опорой для героев, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в День России.

    «Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции – это надежная духовная опора, так же, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В мае президент указал на значимую роль бойцов спецоперации в защите национальных интересов России. Путин выразил полную уверенность в победе российских военнослужащих на фронте.

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    12 июня 2026, 19:58 • Новости дня
    Путин назвал численность российской группировки войск в зоне СВО

    Путин: Группировка ВС России в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Численность российской военной группировки в зоне проведения специальной военной операции в настоящее время превышает 700 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации озвучил данные о количестве военнослужащих на передовой, передает ТАСС. «У нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», – сказал глава государства.

    Обсуждая вопросы трудоустройства ветеранов, российский лидер упомянул кадровую платформу «Время героев». При этом он признал, что не все 700 тыс. бойцов смогут пройти обучение по этой программе, так как для этого требуются желание и определенная подготовка.

    Глава государства подчеркнул, что желающим повысить уровень своего образования обязательно предоставят такую возможность. Правительство уже прорабатывает вопросы обучения, а также медицинской реабилитации и дальнейшего трудоустройства участников спецоперации.

    Ранее Путин заявил, что российские войска ежедневно возвращают под контроль исторические территории страны в зоне проведения специальной военной операции.

    Также глава государства призвал участников спецоперации поделиться мыслями о текущей ситуации на фронте.

    В мае текущего года Владимир Путин назвал участников программы «Время героев» костяком будущих управленцев.

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    12 июня 2026, 18:29 • Новости дня
    Путин заявил о развязанной НАТО войне против России после переворота на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Североатлантического альянса развязали войну против России, которая началась с государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Страны НАТО развязали войну против России, она началась с государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    «Все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия, враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России», – подчеркнул Путин во время встречи с военнослужащими в День России.

    По словам президента, именно альянс спровоцировал начало боевых действий. Он отметил, что после переворота на Украине Россия была вынуждена взять под защиту жителей Крыма.

    «Я все время об этом говорю, хочу еще раз сказать: не мы начали боевые действия с начала специальной военной операции. Нет. Это они совершили госпереворот на Украине, потом это вынудило нас взять под защиту жителей Крыма, потом развязали войну», – сказал российский лидер.

    Путин также добавил, что Москва восемь лет ждала мирного решения конфликта в Донбассе, но руководство киевского режима отказалось выполнять Минские соглашения.

    «Мы восемь лет ждали решений мирными средствами. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава режима прямо сказал: «ничего выполнять не будем». Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают», – сказал Путин в ходе встречи.

    Президент России Владимир Путин заявил о противостоянии Москвы всему коллективному Западу в лице НАТО.

    В декабре прошлого года глава государства разъяснил американским журналистам истинные причины начала украинского конфликта.

    В сентябре прошлого года Путин напомнил премьер-министру Словакии Роберту Фицо о содействии западных стран государственному перевороту в Киеве.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления БПЛА-атак боевиками ВСУ

    Путин объяснил желанием разобщить народ БПЛА-атаки ВСУ на мирных граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте. Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию. Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    12 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин заявил об уникальных видах оружия у российской армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия обладает уникальными видами вооружений, которых нет у противника, и в будущем их станет еще больше, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.

    «Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что страна должна не просто реагировать на угрозы, а действовать на опережение.

    «Нам, конечно, нужно не просто отвечать им на вызовы, которые формулируются и преподносятся в виде соответствующих видов вооружения в борьбе с нами, но нам нужно быть на шаг впереди», – указал президент.

    Также он пояснял, что Россия практически одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО.

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    12 июня 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин заявил о разработке эффективных средств противодействия БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские частные лаборатории и предприятия активно включились в создание передовых систем защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Очень много появилось предприятий, лабораторий. Важно, чтобы они не просто деньги получали, и не просто, чтобы государство поддерживало хорошие идеи. Важно, чтобы это было эффективное оружие», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    Путин обратил внимание на необходимость создания гибкой системы противодействия, способной оперативно реагировать на изменения параметров вражеских дронов.

    «Противник постоянно меняет параметры. Нам нужно наладить такую систему, чтобы она гибко реагировала на то, что применяется противником, и была бы на шаг впереди», – пояснил глава государства.

    Российское руководство максимально упростило и ускорило процесс принятия решений для разработки средств защиты от БПЛА, подчеркнул Путин.

    «Мы упростили решение вопросов подобного рода и прохождение решения этих вопросов в порядке, который был введен еще, так скажем, в мирное время. Максимально ускоряем принятие всех решений», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бизнес подтвердил готовность помогать в защите предприятий от беспилотников. Применение отечественных FPV-перехватчиков «Елка» вынудило украинских военных увеличить высоту полета дронов.

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    12 июня 2026, 21:27 • Новости дня
    Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»

    Путин обязал «Защитников Отечества» помогать ставшим инвалидами в приграничье

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин наделил государственный фонд «Защитники Отечества» функциями по оказанию помощи ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность при защите государственной границы или в прилегающих к зоне СВО регионах

    Путин наделил государственный фонд «Защитники Отечества» функциями по оказанию помощи ветеранам специальной военной операции, получившим инвалидность при защите государственной границы или в прилегающих к зоне СВО регионах, передает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства расширяет полномочия организации.

    «Деятельность Фонда также направлена на организацию и оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ, прилегающих к районам проведения СВО, и уволенным с военной службы», – отмечается в документе.

    Кроме того, организация будет оказывать содействие пострадавшим россиянам в продолжении военной службы. Ветераны смогут занять должности, которые соответствуют их возможностям и состоянию здоровья, если у них появится такое желание.

    Ранее Владимир Путин рассказал о работе для сохранения тяжелораненых на СВО в повседневной жизни.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил расширить поддержку участников контртеррористических операций в приграничных районах.

    На недавнем заседании наблюдательного совета фонда в Москве участники обсудили новые направления помощи ветеранам.

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    12 июня 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обсудил с одним из участников специальной военной операции применение FPV-очков с тепловизионным излучением на фронте.

    Президент России Владимир Путин в День России пообщался в Кремле с участниками спецоперации, передает РИА «Новости». Боец одного из штурмовых подразделений, уроженец Кемеровской области, поделился деталями использования в ночное время FPV-очков, оснащенных тепловизионным излучением.

    «А эти FPV-очки, кто их производит? Я видел, что они используются. Но вы сейчас говорите про какое производство, кто их делает?», – поинтересовался глава государства. Военнослужащий пояснил, что бойцы самостоятельно собирают такую технику прямо на фронте.

    В ходе беседы российский лидер также спросил о гражданской профессии собеседника и его связи с угольной промышленностью Кузбасса.

    «Вы и ваши друзья, кто-то из ваших близких имеют отношение к угольной промышленности-то? Там в Кузбассе все так или иначе, да, связаны с угольной промышленностью», – поинтересовался президент.

    Участник СВО рассказал, что является горным инженером по образованию и до начала боевых действий трудился горным мастером на шахте «Грамотеинская».

    Президент России назвал День России праздником участников специальной военной операции.

    Осенью прошлого года Путин примерил тепловизионные очки на военных учениях.

    Ранее российский лидер восхитился способностью бойцов самостоятельно конструировать беспилотники на передовой.

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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военэксперт сообщил о подготовке наступления на Долинку в Запорожской области

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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    12 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    При атаке БПЛА в Брянской области погиб мирный житель

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов вражеских беспилотников по населенным пунктам Суземка и Стародуб погиб мирный житель, еще два человека получили осколочные ранения различной степени тяжести, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    В приграничных районах Брянской области, где жертвами налетов стали гражданские лица, сообщил в Max Ковальчук. Осколочные ранения получили два человека, один местный житель скончался от полученных травм.

    «В поселке Суземка двое мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона-камикадзе. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, и один из пострадавших скончался», – сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    Глава региона также добавил, что еще одна атака с использованием FPV-дрона зафиксирована в Стародубе. Там ранения получила местная жительница, которую оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    Ранее украинские беспилотники повредили энергообъект в Новозыбкове Брянской области.

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    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин призвал бойцов СВО высказать пожелания для эффективного выполнения задач

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин попросил участников СВО высказать свои пожелания, чтобы боевые задачи решались с минимальным ущербом и максимальным эффектом.

    Владимир Путин призвал участников СВО открыто поделиться своими мыслями о текущей ситуации на линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы вас послушать, послушать ваши оценки происходящих событий, ваши пожелания о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно для того, чтобы задача решалась надежно, эффективно, с минимальным ущербом для нас и с максимальным эффектом», – подчеркнул президент.

    «Мне интересно узнать мнение людей, которые «на земле» решают важнейшие для России на сегодняшний день задачи», – сказал российский лидер в ходе встречи с военнослужащими – участниками специальной военной операции.

    Кроме того, глава государства попросил присутствующих передать слова искренней благодарности всем боевым товарищам, которые продолжают нести службу на передовой. Он отметил, что главной целью встречи было желание лично увидеть солдат и сказать им спасибо за мужество.

    Ранее Путин поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.

    Также Владимир Путин заявил, что постоянно находится в контакте с командующими группировок ВС.

    Путин назвал День России праздником участников спецоперации.

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    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

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    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР

    Газета The Wall Street Journal назвала Северную Корею страной с «самой удивительной историей экономического успеха в мире». Сегодня по улицам Пхеньяна носятся китайские электромобили, в городе появились зоомагазины, интернет-кафе с играми и автосалоны с BMW. Только за прошлый год в столице построили больше жилья, чем в Лос-Анджелесе или Чикаго. В чем причины этого экономического рывка и какова роль России в его реализации? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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