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В МИД предупредили об угрозе от создания НАТО в Азии
Руденко: Призывы к созданию аналога НАТО в Азии не сулят ничего хорошего
Стремление западных стран создать в Азии аналог Североатлантического альянса несет серьезные риски для безопасности и развития всего региона, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«В последнее время из США и Европы все громче звучат призывы к созданию азиатского аналога Североатлантического альянса. Некоторые даже придумали название – «Организация Индо-Тихоокеанского договора». Это не сулит ничего хорошего для Азии – всем известно историческое наследие НАТО в Югославии, Ираке, Ливии. Теперь под нож пустили Украину», – заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью порталу Arctic.ru.
Дипломат подчеркнул, что курс Запада на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона с закреплением там потенциала НАТО является одним из главных вызовов для безопасности. По его словам, эти усилия направлены на замену позитивных кооперационных механизмов конфронтационными блоковыми конструкциями.
Руденко добавил, что милитаристский подход Запада противоречит традиционной модели конструктивного взаимодействия, благодаря которой Азия стала глобальным лидером по темпам экономического роста. Москва, в свою очередь, выступает за объединительную повестку в регионе и совместное развитие через такие институты, как ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о прямой угрозе безопасности России из-за формирования нового военного альянса в Азии.
Замглавы Минобороны Олег Савельев назвал закрытые блоковые образования типа AUKUS будущим аналогом Североатлантического альянса.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу указал на курс западных стран по созданию азиатского аналога НАТО.