Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Студия «Клокворк Драккар» выпустила тизер игры «Гардарики» в День Крещения Руси
Российская студия «Клокворк Драккар» презентовала первый официальный тизер видеоигры «Гардарики», приурочив релиз ко Дню Крещения Руси.
Видеоигровая студия «Клокворк Драккар» опубликовала тизер игры «Гардарики», впервые продемонстрировав сюжетную линию проекта.
«Для нас День Крещения Руси – не просто историческая веха, а точка отсчёта, которая определила дух, культуру и вектор развития всей эпохи. Работая над «Гардарики», мы стремимся не только воссоздать сеттинг, а дать игрокам возможность прочувствовать это время изнутри – через визуальный язык, детали быта и атмосферу. Выход первого тизера именно 28 июля – это дань уважения историческим корням нашего проекта», – отметил операционный директор студии Максим Николаев.
«Гардарики» представляет собой бесплатную онлайн-игру в жанре Action-RPG от третьего лица с кооперативными элементами. В ней историческая Русь XI века переплетается со славянской мифологией. В центре сюжета – история княжеского дружинника Годуна из Новгородской дружины. Сценарий объединяет реальные события эпохи княжения Владимира Святославича и восхождения Ярослава Владимировича с народным творчеством. Ранее проект победил в конкурсе на создание национального контента от АНО «Институт развития интернета».
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