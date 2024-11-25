Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.10 комментариев
ИРИ открыл прием заявок на конкурс национального контента
ИРИ открыл прием заявок на конкурс национального контента
Институт развития интернета (ИРИ) запустил конкурс для создания национального контента, предложив участникам пять тематических направлений для подачи проектов, включая видеоконтент и спецпроекты в интернет-СМИ.
Заявки принимаются до 25 декабря 2024 года и включают пять направлений: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программные продукты», «Мультиформатный контент» и «Спецпроекты в интернет-СМИ», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Конкурс рассчитан на создание проектов со сроком производства до трех лет, таких как сериалы, мультфильмы, игры и шоу. Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил несколько нововведений в отборе, включая дополненные тематические линии и изменения в требованиях к проектам. Например, ужесточается финансовый контроль за проектами стоимостью более 300 млн рублей.
Важным условием для проектов в направлении «Видеоконтент» является обязательство получить не менее 80% просмотров в онлайн-кинотеатрах и официальных каналах в соцсетях. Для программных продуктов будут скорректированы требования по количеству скачиваний игр.
ИРИ будет рассматривать проекты в рамках тем, таких как защита национальных интересов, многонациональность и духовно-нравственные ориентиры. Окончательные результаты конкурса утвердят до 10 июня 2025 года, а поддержанные проекты должны выйти до 29 октября 2027 года.