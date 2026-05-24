Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».0 комментариев
Бойцы группировки «Север» за месяц уничтожили более 90 дронов ВСУ под Харьковом
Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа ВСУ в Харьковской области с начала мая, сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным «Карта».
Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно противостоят беспилотникам противника в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным «Карта».
«Операторы беспилотных систем, расчетов стрелков постов воздушного наблюдения 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 90 беспилотников коптерного типа в Харьковской области с начала мая», – рассказал он.
По его словам, украинские войска использовали эти аппараты для разведки, наведения артиллерии и сброса боеприпасов. При обнаружении угрозы российские бойцы открывали огонь из штатного оружия, оснащенного тепловыми и коллиматорными прицелами.
Кроме того, для перехвата вражеских дронов применялись отечественные коптеры со специальными сетками или «гарпунами». Подобные приспособления повреждали лопасти аппаратов ВСУ прямо в полете, лишая их возможности продолжать работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» за сутки ликвидировали 44 тяжелых боевых октокоптера украинской армии.
С начала мая операторы беспилотников поразили более 70 средств связи противника в Харьковской области.
Чуть ранее российские военные вскрыли 40 пунктов управления вражеской беспилотной авиацией.