«Северяне» уничтожили 44 тяжелых украинских дрона за сутки
Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 44 тяжелых боевых октокоптера R-18 и 49 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
Межевых расскахал, что в результате активных действий военнослужащих группировки «Север» украинская армия лишилась 44 тяжелых боевых октокоптеров R-18, передает ТАСС. Кроме того, бойцам удалось ликвидировать 49 пунктов управления беспилотниками противника.
«Вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления БПЛА, 38 БПЛА самолетного типа, 44 тяжелых боевых октокоптера R-18, квадроцикл и 15 наземных робототехнических комплексов противника», – сказал Межевых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая российские военные уничтожили 32 тяжелых украинских октокоптера R-18.
С начала месяца операторы беспилотников группировки войск «Север» ликвидировали более 70 вражеских средств связи.
Несколькими днями ранее суточные потери вооруженных сил Украины на данном направлении превысили 200 человек.