Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Песков переадресовал Минобороны вопрос об атаке ВСУ на Брянск
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о публикациях, касающихся подготовки ВСУ к атаке на Брянскую область, в Минобороны.
По его словам, вопрос о публикациях, касающихся подготовки ВСУ к атаке на Брянскую область, лучше адресовать в Министерство обороны.
Песков подчеркнул, что российские военные продолжают специальную военную операцию и отслеживают ситуацию на всех фронтах. Он отметил, что детали операции полностью известны Минобороны, именно это ведомство следует считать главным источником информации по оперативным вопросам.
Ранее стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области. За 50 километров от границы с Курской областью обнаружено скопление техники и нескольких тысяч украинских военнослужащих.