  • Новость часаЭксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
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    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    8 комментариев
    20 февраля 2025, 12:46 • Новости дня

    Песков переадресовал Минобороны вопрос об атаке ВСУ на Брянск

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о публикациях, касающихся подготовки ВСУ к атаке на Брянскую область, в Минобороны.

    По его словам, вопрос о публикациях, касающихся подготовки ВСУ к атаке на Брянскую область, лучше адресовать в Министерство обороны.

    Песков подчеркнул, что российские военные продолжают специальную военную операцию и отслеживают ситуацию на всех фронтах. Он отметил, что детали операции полностью известны Минобороны, именно это ведомство следует считать главным источником информации по оперативным вопросам.

    Ранее стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области. За 50 километров от границы с Курской областью обнаружено скопление техники и нескольких тысяч украинских военнослужащих.

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

    Коментарии (9)
    19 февраля 2025, 09:52 • Новости дня
    Российские десантники взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области

    В ходе освобождения Свердликова десантники взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области

    Российские десантники взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники в ходе освобождения Свердликова в Курской области взяли под контроль участок дороги Суджа – Рыльск, сообщили в Министерстве обороны.

    По данным Минобороны, российские десантники взяли под контроль участок трассы Суджа – Рыльск в Курской области, освободив населенный пункт Свердликово, передает ТАСС.

    Операцию провели штурмовые подразделения 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).

    В Министерстве обороны сообщили, что на начальной стадии освобождения Свердликова тульские десантники использовали авиацию, артиллерию и беспилотные летательные аппараты для огневого поражения противника. Благодаря этому они освободили северную часть населенного пункта и установили контроль над трассой Суджа – Рыльск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» 17 февраля освободили Свердликово в Курской области

    Также сообщалось, что ВС России захватили подвал, где ВСУ удерживали пленных в Курской области.

    Коментарии (4)
    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    Коментарии (0)
    20 февраля 2025, 02:59 • Новости дня
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области

    Российские войска освободили 64% захваченной ВСУ территории Курской области

    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные освободили свыше 800 кв. км в Курской области, что составляет около 64% от изначально захваченной вооруженными силами Украины территории в регионе, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба – первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

    «В условиях утраты стратегической инициативы на всех участках фронта киевскому режиму нужна была провокация для западных спонсоров», – заявил Рудской в интервью «Красной звезде», комментируя решение ВСУ вторгнуться в Курскую область.

    Он подчеркнул, что украинское руководство добилось кратковременного медийного эффекта, однако главная цель – срыв наступления в Донбассе – не была достигнута. Темпы продвижения Вооруженных сил России возросли за счет снятия значительного количества украинских войск с данного направления.

    «Ни одно из наших подразделений с приоритетных направлений снято не было. Для разгрома противника и освобождения захваченной территории была создана группировка войск, основу которой составили хорошо подготовленные соединения ВДВ и морской пехоты», – сообщил он.

    По словам Рудского, инициатива в Курской области находится на стороне российских войск, которые продолжают наступление на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает, несмотря на переброску дополнительных резервов. Территория, ранее контролируемая ВСУ, сократилась более чем в два раза, а наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие те, которые были на Запорожском и Южнодонецком направлениях в 2023 году.

    «Освобождено свыше 800 кв. км, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1268 кв. км)», – сказал Рудской.

    На фоне этих событий на Западе начали говорить о стратегической ошибке киевского режима, поскольку украинским силам не удалось создать «красивую картинку», на которую рассчитывали, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

    За се время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Коментарии (18)
    17 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Свердликово в Курской области
    Российские войска освободили Свердликово в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуева, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Бондаревки, Гоголевки, 1-го Княжьего, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Юнаковки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе американский Abrams, три машины пехоты, в том числе две американские БМП Bradley, три бронетранспортера, 15 бронемашин, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и РЛС норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также пункт управления БПЛА.

    В плен сдались четыре военнослужащих ВСУ.

    За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 машин пехоты, 222 бронетранспортера, 1901 бронемашину, 2017 автомобилей, 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области.

    Между тем стало известно что смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

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    20 февраля 2025, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов возле Курской и Брянской областей, планируя прорыв.

    ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов в Сумской области, передает «Лента.ру».

    В Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo указано, что данные о передвижении украинских войск поступают из Курской области.

    Telegram-канал Shot уточняет, что украинские войска были замечены возле сел Палиевка и Гремячка. Планируется задействование не менее десяти бригад ВСУ в наступлении. В Брянской области также возможен прорыв, на что российская сторона отвечает усилением защиты территории.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», в районе таможенного поста Троебортное части ВСУ сконцентрированы и атакуют его FPV-дронами. Сообщается, что Киев хочет перехватить повестку переговоров России и США.

    За 50 километров от границы с Курской областью обнаружено скопление техники и нескольких тысяч украинских военнослужащих. Для наступления могут быть использованы более пяти тысяч бойцов и 200 единиц техники, включая немецкие танки Leopard и американские Abrams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Генштаба России, освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

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    18 февраля 2025, 06:30 • Новости дня
    Очевидцы заявили о расстреле мирных жителей наемниками в Курской области

    Очевидцы сообщили о расстреле наемниками мирных жителей в приграничье Курска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничных районах Курской области иностранные наемники расстреливали мирных жителей, среди которых была беременная женщина, заявили переселенцы, находящиеся в Курске.

    Как сообщает ТАСС, иностранные наемники, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины, в приграничных районах Курской области расстреливали мирных жителей на глазах свидетелей. В числе погибших оказалась беременная женщина, рассказали переселенцы, временно находящиеся в Курске. «До того, как нас эвакуировали, представители Вооруженных сил Украины, даже наемники, так как они разговаривали на непонятном для нас языке, на наших глазах расстреливали мирных жителей, убили беременную женщину», – поделился один из очевидцев.

    По словам местных жителей, иностранные наемники также поджигали дома в приграничье и стреляли по движущимся автомобилям. Вооруженные силы Украины загоняли мирных жителей в подвалы и забрасывали их гранатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли Курскую область, в результате чего пострадал мирный житель, а Следственный комитет возбудил дело после атаки дрона на дом в этом регионе, где в части поселков до освобождения не дожили 50% жителей.

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    19 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВС России захватили подвал, где ВСУ удерживали пленных в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные освободили подвал, где ВСУ удерживали пленными местных жителей, используя их для прикрытия при наступлении, рассказал российский разведчик с позывным Гера.

    По его словам, российские военнослужащие группировки «Север» освободили подвал в приграничной Курской области, где украинские солдаты удерживали местных жителей, передает ТАСС.

    Разведчик с позывным Гера отметил, что в подвале находились украинские рации, телефоны и миномет.

    Разведчик рассказал о жестоком обращении с мирными жителями, которых украинские военные использовали в качестве живого щита. Их пугали гранатами и заставляли готовить еду.

    По его словам, это мешало российским силам оперативно захватить село, так как они боялись нанести вред заложникам.

    Кроме того, рядом с подвалом была найдена лодка, которую ВСУ использовали для форсирования реки. В помещении также обнаружены газовый баллон, плитка, патроны, антидроновые одеяла и батареи для дронов.

    Напомним, в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей с признаками насильственной смерти, такими как тупая травма грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, а также признаки воздействия электрического тока.

    В Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

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    17 февраля 2025, 19:33 • Новости дня
    ВСУ атаковали школу в Курской области

    Хинштейн: ВСУ атаковали школу в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли школу в селе Крупец Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    По информации из Telegram-канала Хинштейна, в результате обстрела были выбиты восемь окон, однако пострадавших, по предварительным данным, нет.

    Хинштейн отметил, что все школьники села были переведены на дистанционное обучение, что и позволило избежать жертв во время обстрела. Он заявил, что удары ВСУ по мирным объектам, таким как школы, храмы и больницы, являются проявлением бесчеловечности киевского режима. «Эти преступления не должны оставаться безнаказанными», – подчеркнул врио губернатора.

    Ранее в Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Также сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области погибла пассажирка, водитель получила травмы.

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    19 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих

    Общие потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих

    Потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Мария Иванова

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты и 228 бронетранспортеров, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, среди потерь противника значатся 1937 бронемашин, 2088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковые установки ЗРК, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение подразделениям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Никольского, Рубанщины и Суджи.

    Были отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Агрономом, Бондаревкой, Дмитрюковым, Замостьем, Куриловкой, Мартыновкой, Меловым, Николаевкой, Олешней, Старой Сорочиной, Черкасским Поречным в Курской области, а также Басовкой, Беловодами, Боромлей, Веселовкой, Журавкой и Ободами в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, 22 бронемашины, две самоходные артиллерийские установки, в том числе немецкая Panzerhaubitze 2000, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха», две станции РЭБ, инженерная машина разграждения, а также три пункта управления БПЛА, склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду сообщалось, что российские десантники взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск в Курской области.

    Накануне ВСУ за сутки потеряли более 220 человек на Курском направлении. А днем ранее российские войска освободили Свердликово в Курской области.

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    20 февраля 2025, 08:12 • Новости дня
    У погибших военных ВСУ в Курской области нашли подавляющие боль стимуляторы

    Минобороны: У погибших военных ВСУ в Курской области нашли подавляющие боль стимуляторы

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие в Курской области обнаружили у погибших солдат ВСУ боевые стимуляторы, позволяющие не чувствовать боли и страха, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, российские военные в Курской области нашли у погибших солдат ВСУ боевые стимуляторы среди личных вещей, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что эти вещества позволяют солдатам противника не чувствовать боли и страха.

    Как отметил командир батальона с позывным Странник, под действием этих препаратов солдаты ВСУ продолжали действовать даже после взрывов гранат или обстрела.

    Кроме того, командир батальона демонстрировал трофеи, захваченные в одном из освобожденных населенных пунктов.

    Среди них были ручные гранаты, такие как американские M67 и немецкие DM-51A2, а также другое оружие западного производства, включая два американских пулемета M240, шведский гранатомет АТ-4 и украинский аналог автоматического гранатомета Мк-19 с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Генштаба России, освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ уже потеряли более 62 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.

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    19 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Путин дал указание подготовить программу восстановления курского приграничья

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время должны быть подготовлены основные параметры программы восстановления курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на совещании с членами правительства дал указание «предусмотреть оказание поддержки» по восстановлению социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры. Речь идет в том числе о восстановлении «транспортной, промышленной, сельхозпредприятий» инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, необходимо помочь пострадавшему бизнесу.

    «Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как указал глава государства, руководству России необходимо определить, какие шаги потребуются «по отдельным направлениям», когда ситуация с безопасностью позволит начать их реализацию.

    Напомним, Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

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    19 февраля 2025, 06:58 • Новости дня
    Жители Курской области рассказали о спасении от дронов ВСУ в посадках

    Жители приграничных районов Курска скрывались от дронов ВСУ в лесополосах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители приграничных районов Курской области, спасаясь от дронов Вооруженных сил Украины, прятались в лесополосах и прижимались к деревьям, чтобы избежать обнаружения, но из трех человек безопасно добрался только один.

    Жители приграничных районов Курской области поделились с ТАСС переживаниями о том, как пытались спастись от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассказали, что старались оставаться незамеченными для беспилотников, прячась за деревьями. Жители вспоминают, как прижимались к стволам, чтобы слиться с окружающей средой.

    Три мужчины, включая двух братьев, двигались по посадке на расстоянии трехсот метров друг от друга, чтобы минимизировать вероятность обнаружения. Если они слышали звук дронов, то старались скрыться, обнимая стволы деревьев. Из всей группы только одному удалось добраться до безопасной территории, судьба остальных остается неясной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы заявили, что наемники совершили расстрел мирных жителей в Курской области, где ранее Следственный комитет возбудил дело после атаки дрона на дом. В ряде поселков Курской области до освобождения не дожили 50% жителей.

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    20 февраля 2025, 06:55 • Новости дня
    ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области

    ВСУ провели дистанционное минирование гражданских объектов в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины осуществили дистанционное минирование гражданских объектов и жилых зданий в приграничных районах Курской области с использованием кассетных боеприпасов.

    Как передает ТАСС, украинские войска продолжают дистанционное минирование в приграничных районах Курской области, используя кассетные боеприпасы, такие как ATACMS. Боец Вооруженных сил РФ с позывным Валдай сообщил, что целью таких действий является запугивание местного населения и создание паники.

    По словам Валдая, обстрелы в основном направлены на гражданскую инфраструктуру, а в приграничных населенных пунктах уже зафиксированы случаи ранения мирных жителей в результате разбрасывания суббоеприпасов. Эти действия представляют серьезную угрозу для безопасности и жизни гражданских лиц в регионе.

    Кассетные боеприпасы, используемые ВСУ, разбрасываются по местности и представляют собой серьезную опасность для мирного населения, так как не все суббоеприпасы взрываются сразу и могут оставаться на земле неисправными, создавая угрозу на долгое время после их использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали минировать пути отхода своих подразделений. Также сообщалось, что украинские военные подорвались на собственном минном поле в ЛНР. Ранее ВСУ усыпали Курскую область минами «Лепесток».

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    19 февраля 2025, 22:06 • Новости дня
    Украинский БПЛА сбит над Курской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Курской области сбит беспилотник вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Российская ПВО сбила дрон около 20.20 мск, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, также ПВО России сбила два украинских беспилотных аппарата над Крымом и Белгородской областью.

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    18 февраля 2025, 13:36 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 220 человек на Курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ, отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Бондаревки, Викторовки, Гоголевки, Колмакова, Косицы, Куриловки, Мартыновки, Мелового, Олешни, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Ободов и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены немецкий танк Leopard, два бронетранспортера, 14 бронемашин, три самоходные артустановки, в том числе две САУ «Богдана», два артиллерийских орудия, восемь минометов, пункт управления БПЛА и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61530 военнослужащих, 370 танков, 276 машин пехоты, 224 бронетранспортера, 1915 бронемашин, 2031 автомобиль, 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Свердликово в Курской области.

    Ранее ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

    Между тем стало известно что смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода.

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