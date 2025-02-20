Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов возле Курской и Брянской областей, планируя прорыв.
ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов в Сумской области, передает «Лента.ру».
В Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo указано, что данные о передвижении украинских войск поступают из Курской области.
Telegram-канал Shot уточняет, что украинские войска были замечены возле сел Палиевка и Гремячка. Планируется задействование не менее десяти бригад ВСУ в наступлении. В Брянской области также возможен прорыв, на что российская сторона отвечает усилением защиты территории.
По информации Telegram-канала «Военная хроника», в районе таможенного поста Троебортное части ВСУ сконцентрированы и атакуют его FPV-дронами. Сообщается, что Киев хочет перехватить повестку переговоров России и США.
За 50 километров от границы с Курской областью обнаружено скопление техники и нескольких тысяч украинских военнослужащих. Для наступления могут быть использованы более пяти тысяч бойцов и 200 единиц техники, включая немецкие танки Leopard и американские Abrams.
Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Генштаба России, освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.