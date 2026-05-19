Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Штурмовики группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Новой Слободы, Сум и других населенных пунктов.

В Сумском районе зафиксировано продвижение «Северян» на 19 участках до 400 м, продолжаются бои за село Запселье и контроль над берегом реки Псел. В Краснопольском районе российские штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 300 м.

На Харьковском направлении российские военные расширяют полосу безопасности. В районе села Граново украинские военные самовольно покинули позиции и были убиты сослуживцами.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 300 м. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Волоховке и Караичном. Командование ВСУ попыталось перебросить резервы в Волоховку, но контратака была отбита «Северянами».

Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты применяют тяжелые огнеметные системы по позициям ВСУ и наемников в лесных массивах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

В рядах украинской армии на Сумском направлении зафиксирована вспышка инфекционного заболевания хантавирус, спровоцированная полным отсутствием гигиены и засильем грызунов в окопах.

