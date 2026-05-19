В Калужской области уничтожили шесть беспилотников ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны отразили ночную атаку дронов в нескольких районах Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.
Уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, указал Шапша в Max.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений инфраструктурных объектов на земле также не зафиксировано.
В конце марта силы ПВО ликвидировали семь беспилотников в нескольких районах Калужской области. В январе из-за атаки дрона загорелось промышленное предприятие в городе Людиново.