В Калужской области уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Уничтожены шесть БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Сухиничского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, указал Шапша в Max.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений инфраструктурных объектов на земле также не зафиксировано.

В конце марта силы ПВО ликвидировали семь беспилотников в нескольких районах Калужской области. В январе из-за атаки дрона загорелось промышленное предприятие в городе Людиново.