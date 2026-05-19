Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.2 комментария
Артиллеристы группировки «Север» разгромили орудия ВСУ под Харьковом
За минувшую неделю бойцы Шестой гвардейской армии вывели из строя десяток вражеских артиллерийских установок благодаря высокой дальности стрельбы своих орудий.
Военнослужащие применили 152-миллиметровые буксируемые пушки для поражения техники противника, передает РИА «Новости». Старший командир батареи с позывным Лопасня подтвердил высокую эффективность работы подразделений. «Порядка десяти различных артиллерийских орудий боевиков ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» в Харьковской области за неделю», – рассказал военный.
Офицер пояснил, что ликвидация вражеской техники значительно повышает безопасность российских бойцов на передовой. Кроме того, подавление огневых позиций и точек запуска беспилотников помогает мотострелкам успешнее освобождать населенные пункты региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая расчет пушки «Гиацинт-Б» группировки «Север» уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области.
Штурмовые подразделения российских войск продвинулись на 25 участках в Сумском районе.
В конце апреля войска группы «Север» продолжили наступление на отдельных участках фронта.