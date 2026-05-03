    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Дрозденко сообщил о массированной атаке на порт Приморск
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке
    Мнения
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    3 мая 2026, 09:32 • Новости дня

    В Одесской области повреждена портовая инфраструктура после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области на юге Украины, сообщила Администрация морских портов Украины.

    Портовая инфраструктура на юге Украины в Одесской области была повреждена, передает ТАСС.

    В сообщении уточняется: «[Взрывы] на объектах портовой и припортовой инфраструктуры, повреждены производственные и административные объекты». Подробности происшествия не раскрываются, а информация о возможных жертвах или масштабе разрушений пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания ДТЭК сообщила о крупном повреждении энергообъекта в Одесской области.

    На энергообъектах в регионе произошли пожары.

    Власти Одессы заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.

    2 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке

    Tекст: Вера Басилая

    В сети опубликовали видеозапись сильного пожара на заводе газовой аппаратуры в подконтрольной ВСУ Дружковке после удара российских авиабомб.

    Кадры с полыхающим предприятием в Донецкой народной республике появились в Max «Военкоры Русской весны», пишет «Российская газета». На снятом очевидцем ролике видно охваченное огнем здание, над которым поднимаются густые клубы дыма.

    «Авиабомбы разобрали завод врага в оккупированной ВСУ Дружковке ДНР», – отмечается в подписи к опубликованному видео.

    В марте сообщалось, что российские войска приблизились к восточным окраинам Дружковки.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по местному территориальному центру комплектования.

    Ракетный комплекс «Искандер» уничтожил командный пункт украинской группы «Луганск» в этом населенном пункте.

    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Челябинской области сообщили о предотвращении попытки пролета беспилотного летательного аппарата, после чего режим повышенной готовности был отменен.

    В Челябинской области была предотвращена попытка пролета беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем официальном канале на платформе Мах.

    «На территории Челябинской области предотвращена попытка пролета БПЛА», – заявил глава региона. Он отметил, что благодаря слаженной работе экстренных служб угрозу удалось ликвидировать оперативно.

    Текслер также напомнил, что введенный ранее в регионе режим «Беспилотная опасность» уже снят. Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля в Челябинской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Система ПВО отразила атаку на инфраструктурный объект региона.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что Украина постоянно модернизирует дроны, делая их легче для увеличения дальности полета. Он также предположил, что запуск дронов на Урал могли осуществлять диверсионные группы с более близкого расстояния.


    2 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА
    Пенсионер погиб в Подмосковье в результате атаки БПЛА
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В деревне Чернево Волоколамского округа в результате атаки БПЛА погиб 77-летний мужчина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы перехватили шесть дронов над территорией региона. БПЛА были уничтожены и подавлены в районах Истры, Одинцово, Чехова, Солнечногорска, Волоколамска и Коломны, сообщил Воробьев в «Максе».

    «К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – говорится в сообщении.

    В настоящее время на местах падения фрагментов сбитых аппаратов продолжают работу экстренные оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 20.00 мск расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 146 неприятельских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве России, в том числе над Московским регионом.

    2 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения беспилотника, обломки которого обнаружены на месте происшествия.

    Об уничтожении беспилотника сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Max. По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков для проведения необходимых работ.

    Уничтоженный дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к Москве. Первый дрон был сбит еще около двух часов ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Ранее сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.


    2 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Север» установлен контроль над Миропольем в Сумской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Дружбы, Великой Березки и Кондратовки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Колодезным и Лютовкой.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии возле Гороховатки, Дружелюбовки и Новосергеевки в Харьковской области, Маяков и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Константиновки, Роскошного, Николаевки, Артема, Кривой Луки и Рай-Александровки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Каменки, Новогригоровки, Новониколаевки, Марьевки, Доброполья, Матяшево, Кучерова Яра в ДНР, Веселого и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Просяной, Добропасово и Покровского в Днепропетровской области, Васиновки, Барвиновки, Любицкого, Лесного, Омельника и Воздвижевки в Запорожской области.

    Противник потерял свыше 310 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Покаляное в Харьковской области.

    Днем ранее российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

    До этого подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

    2 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 123 украинских беспилотника

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За шесть часов субботнего дня дежурные расчеты отразили массированную воздушную атаку, перехватив 123 вражеских беспилотника в небе над 13 субъектами страны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в субботу перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает канал Минобороны в Max. Атака продолжалась в течение шести часов, с 8.00 до 14.00 по московскому времени.

    Вражеские летательные аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, дроны пытались атаковать Московский регион, Республику Башкортостан и Краснодарский край.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбит восьмой за субботу дрон ВСУ.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 215 украинских беспилотников за прошлую ночь.

    3 мая 2026, 05:54 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожен 51 беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    В сообщении Дрозденко в «Максе» указывается, что «боевая работа продолжается». «Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51», – сказано в опубликованном губернатором сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действуют ограничения на работу аэропорта Пулково. БПЛА также атаковали Москву.

    2 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Возгорание на территории портового комплекса в Туапсе , вызванное налетом украинского беспилотника, полностью ликвидировано.

    Информацию об успешном тушении объекта подтвердил оперативный штаб Краснодарского края, передает РИА «Новости».

    Ранее ведомство сообщало, что причиной инцидента стала атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. При этом никто из людей не пострадал.

    «На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение. Пожарным удалось локализовать возгорание в 9.22 с последующей ликвидацией открытого огня», – заявили представители регионального оперштаба.

    Для борьбы со стихией задействовали значительные ресурсы. К ликвидации последствий удара привлекли 143 человека и 25 единиц специальной техники, включая расчеты кубанского управления МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории морского терминала в Туапсе после атаки беспилотников вспыхнул пожар.

    Специалисты Роспотребнадзора усилили лабораторный контроль для оценки возможных рисков здоровью граждан.

    2 мая 2026, 20:55 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    За шесть часов расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 146 неприятельских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве России.

    Массированный налет вражеских дронов отражался с 14.00 до 20.00 по московскому времени, сообщает Минобороны. За это время дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали все заявленные воздушные цели.

    Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областей.

    Кроме того, беспилотники были перехвачены над Московским регионом.

    Ранее 2 мая сообщалось, что российские военные перехватили 123 вражеских беспилотника над 13 субъектами.

    Днем на подлете к Москве был сбит восьмой за субботу дрон ВСУ.

    Минобороны России сообщило об уничтожении 215 украинских беспилотников за прошлую ночь.

    2 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате скоординированных действий сил ПВО и спецподразделений Росгвардии в Брянской области были ликвидированы 33 вражеских беспилотника без последствий для населения, отмечают власти региона.

    В Брянской области силами противовоздушной обороны, мобильных оперативных групп и спецподразделений Росгвардии были уничтожены 33 вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Губернатор также добавил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты отразили массированную воздушную атаку за шесть часов субботнего дня, перехватив 123 беспилотника в небе над 13 субъектами страны.

    Ранее сообщалось, что дежурные расчеты ПВО за ночь субботы уничтожили 215 беспилотников самолетного типа, атаковавших 16 российских регионов и две морские акватории.


    3 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны ликвидировали 334 беспилотных летательных аппарата вооруженных сил Украины над регионами России, сообщает Минобороны России.

    Перехват целей осущвествлялся над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были сбиты в небе над Московским регионом и Крымом, сказано в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, над Ленинградской областью ликвидированы 59 беспилотников. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие меры используются для борьбы с вражескими беспилотниками, в том числе атакующими нефтяную инфраструктуру на Балтике. Сообщалось, что ВСУ используют для пролета беспилотников воздушный коридор над прибалтийскими республиками.

    2 мая 2026, 12:17 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На харьковском направлении была уничтожена украинская диверсионная группа, численность которой достигала десяти человек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Украинская диверсионная группа численностью до десяти человек была уничтожена на харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, обнаружить группу удалось с помощью аэроразведки – операторы беспилотников заметили противника, когда тот пытался скрытно пройти через лесной массив.

    «Харьковское направление… В ходе аэроразведки операторы БПЛА выявили вражескую диверсионную группу численностью до десяти человек, пытавшуюся скрытно продвинуться через лесной массив. Оперативными ударами дронов группа была полностью уничтожена», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

    Кроме того, Кадыров сообщил, что во время работы расчетов также был ликвидирован вражеский дрон «Баба-яга».

    Ранее российские силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области 2 декабря прошлого года. До этого российские военные ликвидировали диверсионную группу наемников в этом же регионе 28 ноября 2025 года.

    А в октябре 2025 года ВС России уничтожили в Харьковской области диверсантов и командира ВСУ.


    3 мая 2026, 04:31 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российскими силами ПВО сбиты 43 дрона, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Дрозденко в «Максе» подчеркнул, что боевая работа продолжается. Идет отражение «массовой атаки противника».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация установила ограничения на функционирование аэропорта Пулково. Силами ПВО также сбиты дроны на подлете к Москве.

    2 мая 2026, 11:02 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новые взрывы прогремели в субботу в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В Николаеве на юге Украины вновь были слышны взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения украинского телеканала «Общественное». В Telegram-канале телевещателя говорится: «В Николаеве был слышен повторный звук взрыва».

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги был объявлен в ряде районов Николаевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Киеве и ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу.

    Новые взрывы зафиксировали в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

    Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил факт происшествия в городе.

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

