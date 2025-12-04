Группировкой нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны около Воздвижевки, Косовцево, Зализничного и Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник при этом потерял свыше 235 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкую 155-мм самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000, боевую машину чешской РСЗО Vampire и склад с боеприпасами.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Хотени и Новой Сечи в Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вильчей, Старицей, Варваровкой и Лиманом.
При этом ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три бронемашины и склад матсредств.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Купянска-Узлового, Моначиновки, Новоосиново, Благодатовки в Харьковской области и Александровки в Донецкой народной республике (ДНР).
Потери противника составили до 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 13 пикапов, две станции РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.
В то же время подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Северска, Краматорска, Славянска, Берестока, Дружковки, Степановки, Карповки и Константиновки в ДНР.
ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, два склада боеприпасов и матсредств.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Димитрова, Родинского, Доброполья, Светлого, Водянского, Торецкого, Белицкого и Белозерского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.
Напомним, ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.
Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.