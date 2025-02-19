  • Новость часаРоссийские средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»
    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине
    Медведев назвал Зеленского «загнанной в угол крысой» и призвал к срочной дератизации
    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной
    Кремль указал на противоречивость заявлений Зеленского
    Названы сроки возвращения американских компаний в Россию
    Большая часть Одессы лишилась воды, тепла и света
    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину
    Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Подвиг русского солдата сделал возможными переговоры в Эр-Рияде

    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    19 февраля 2025, 12:09 • Новости дня

    Энергетический объект в Одесской области получил повреждения

    В Одесской области повреждение объекта «ДТЭК» привело к отключению света и тепла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одесской области на юге Украины поврежден энергетический объект компании «ДТЭК», что повлекло за собой введение аварийных отключений света в части Одесского района и остановку теплоснабжения в Киевском районе Одессы.

    Энергетический объект компании «ДТЭК» в Одесской области на юге Украины получил повреждения, сообщает ТАСС. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале энергетического холдинга.

    Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер утром сообщил о введении локальных аварийных отключений электричества в некоторых частях Одесского района. Также была приостановлена подача тепла в Киевском районе Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине в ноябре. В Одессе после обстрелов решили запустить только половину электротранспорта. В декабре произошел взрыв в Одессе.

    19 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине

    Трамп заявил о необходимости выборов на Украине и рейтинге Зеленского в 4%

    Трамп разъяснил неучастие Зеленского в переговорах с Россией по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я слышу, что они (власти Украины) недовольны тем, что не были приглашены (на переговоры). Но у них было три года, чтобы сесть за стол переговоров. Это могло быть урегулировано еще тогда», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он сообщил, что «разочарован». Президент США полагает, что еще несколько лет назад даже «посредственный переговорщик» смог бы «заключить сделку, которая бы сохранила почти всю территорию Украины, без разрушений, без гибели людей, а также без уничтоженных городов».

    Американский лидер заявил, что Россия, вероятно, в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города, а Киев превратить в «масштабное место разрушения», но не хочет этого делать.

    Глава Белого дома высказался в поддержку выборов на Украине: «Я бы сказал, что, знаете, когда они (Украина) хотят место за столом, можно сказать, что люди должны сказать, знаете, прошло много времени с тех пор, как у нас были выборы». Он отметил, что уровень поддержки нынешнего лидера страны Владимира Зеленского упал до 4%. При этом президент США подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине является не требованием России, а беспокоит «многие» страны.

    Отвечая на вопрос о том, прибавила ли встреча в Саудовской Аравии уверенности в заключении сделки по урегулированию украинского кризиса, он ответил утвердительно. «Гораздо больше уверен, они (переговоры) были очень хорошими», – приводит его слова ТАСС.

    Он выразил уверенность, что «Россия хочет что-то сделать». Трагичность военных действий на Украине глава американского государства сравнил с битвой при Геттисберге – самом кровопролитном сражении в ходе Гражданской войны в США, произошедшем в начале июля 1863 года.

    Комментируя идею отправки на Украину европейских военных, он заявил: «Я полностью за, если они хотят это сделать». При этом он подчеркнул, что американских военных на Украину отправлять не собирается.

    Он также заявил, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине, и никто не обращался с таким запросом.

    Глава американского государства потребовал «уравнять» вклад США и Европы в поддержку Украины, так как Европа «выделила около 100 млрд», а США – «более 300». Он подчеркнул, что для европейцев проблема украинского кризиса важнее, ведь США отделены от Европы океаном. При этом его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств: «Мы даем сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчета с данными о том, куда идут эти деньги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы американского государства. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций двух стран. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

    Коментарии (17)
    19 февраля 2025, 06:35 • Новости дня
    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш предупредил о рисках отправки на Украину войск из соседних с Россией стран

    Польша предостерегла соседей России от ввода войск на Украину
    @ Jakub Kaczmarczyk/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Государства, граничащие с Россией, не должны вводить войска на Украину, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    «Ни одно государство, граничащее с Россией, не должно участвовать в возможной стабилизационной миссии на Украине», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на РАР.

    Министр пояснил свою позицию тем, что на Украине «легко могут произойти провокации». Однако он не стал уточнять, кем и против кого они могут быть направлены.

    Косиняк-Камыш также сообщил, что «сегодня нет коалиции каких-либо государств, которые планируют отправить войска на Украину». Польша «точно не отправляет и не будет отправлять войска», заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия.

    В конце 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пытался уговорить Польшу отправить солдат на Украину. Однако глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что его государство не планирует посылать на Украину военных.

    Коментарии (12)
    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (0)
    19 февраля 2025, 05:49 • Новости дня
    Маск поддержал критику Зеленского
    Маск поддержал критику Зеленского
    @ KEVIN LAMARQUE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск, который возглавляет департамент эффективности государственного управления (DOGE) США, в соцсетях поддержал высказывания с критикой украинского лидера Владимира Зеленского.

    На заявление одного из пользователей соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) о том, что «Зеленскому не нужен мир, ему нужны деньги и власть», Маск ответил: «100%».

    Он также отреагировал сообщением с двумя восклицательными знаками на сообщение, в котором приводятся слова экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) о том, что Зеленский – «уклонист», четыре раза проигнорировавший повестки воинского учета в 2014–2015 годах.

    Напомним, глава американского государства заявил, что позиция Киева относительно переговоров с Россией вызывает разочарование, на Украине следует провести выборы, их отсутствием обеспокоены «многие» страны. Он отметил, что уровень поддержки Зеленского упал до 4%.

    Коментарии (6)
    19 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной

    Times заявила о возможной отправке Британией истребителей для патрулирования воздушного пространства над Украиной

    Британия задумалась о патрулировании неба над Украиной
    @ Izzy Poles/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вместо отправки на Украину сухопутных войск Великобритания может направить свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства над Украиной в рамках миротворческой миссии, сообщил источник в британском правительстве.

    Это позволит сократить сопутствующие расходы. «Возглавляемая Великобританией миссия по патрулированию воздушного пространства может быть смоделирована по образцу миссий НАТО, которые уже проводятся в странах Балтии», – приводит РИА «Новости» текст статьи Times.

    По данным источника, для реализации миссии тоже потребуется значительное количество ресурсов, включая самолеты и системы противовоздушной обороны. Предполагается, что истребители будут базироваться в Польше. Такой вариант патрулирования был бы более вероятным, чем создание бесполетной зоны, которая требует круглосуточного присутствия в небе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Однако бывший глава британского генштаба Дэвид Ричардс отметил, что численность армии Великобритании недостаточна для отправки войск на Украину.

    Коментарии (16)
    19 февраля 2025, 11:52 • Новости дня
    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США

    Германский политолог Рар: Планы Макрона создать «антитрамповский интернационал» рушатся

    Рар: Макрон в истерике из-за переговоров России и США
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции провести новую встречу по Украине с 11 странами ЕС и Канадой.

    «Макрон в полной истерике. Он хочет сколотить «антитрамповский интернационал» для спасения «либеральной Европы». Изначально казалось, что вместе с Лондоном и Берлином ему удастся быстро создать европейскую армию, дистанцировать Европу от НАТО, создать новый альянс для поддержки Украины. Но все его планы рушатся», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «У Европы кончились деньги на спасение Украины. Шольц отказал Макрону в усилении помощи Украине, хотя вчера еще говорил обратное. Видимо, европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, понимая, что путь к конфронтации с США – путь в никуда. Только Макрон этого пока не осознает», – продолжил собеседник.

    По его словам, вместо того чтобы влиться в процесс по урегулированию конфликта на Украине, политик пытается усилить противостояние на стороне Киева. «На удивление либеральных элит Запада, Трамп, по-видимому, действительно договаривается с Путиным о мире», – считает аналитик.

    «Для французов это неприемлемо, они понимают, что их и ЕС в этом процессе полностью маргинализируют. Можно ожидать сенсацию: США согласятся с требованиями России не расширять дальше НАТО и заставят Зеленского провести выборы, на которых он с треском проиграет», – детализировал эксперт. В заключение Рар допустил, что после этого Россия может согласиться остановить боевые действия по нынешней границе фронта и перейти к переговорам с Киевом.

    Франция планирует провести в среду вторую встречу для обсуждения Украины и европейской безопасности. На этот раз приглашены европейские страны, не присутствовавшие на первом саммите, и союзник по НАТО – Канада, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

    Во встрече примут участие Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко объяснил газете ВЗГЛЯД, почему первый неформальный саммит по Украине в Париже закончился провалом. Встреча стала ответом на переговоры России и США, которые вызвали оцепенение Европы.

    Коментарии (6)
    19 февраля 2025, 03:57 • Новости дня
    ВСУ атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области

    Tекст: Антон Антонов

    Сызранский НПЗ подвергся атаке со стороны киевского режима, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

     «Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ», – сообщил Федорищев в Telegram.

    Никто не пострадал. В сообщении говорится, что оперативные и экстренные службы работают на территории НПЗ. В Самарской области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали ТулуБрянскую область и Крым. В понедельник атаке беспилотников подверглась нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае.

    НПЗ в Сызрани уже подвергался атакам украинских БПЛА.

    Коментарии (5)
    19 февраля 2025, 07:14 • Новости дня
    Очевидец рассказал о расстреле украинскими военными детей в Новогродовке

    Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новогродовке, расположенной на территории ДНР, украинские военные, по словам очевидца, расстреляли четырех детей.

    Украинские военные открыли огонь по детям в Новогродовке, в результате чего погибли четверо несовершеннолетних, сообщает РИА «Новости». По словам местного жителя, это произошло на улице Тургенева в районе соседнего дома. Он стал очевидцем происшествия и рассказал, что видел, как дети пытались спастись, выпрыгивая из окон.

    Очевидец отметил, что в момент атаки было пятеро детей. Однако один из них смог спрятаться и избежать трагической участи. Семья, чьи дети стали жертвами обстрела, проживала в доме рядом с местом событий. Мужчину зовут Сергей, его жену – Марина, а самому старшему из детей было 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке. Очевидец рассказал о расстрелах мирных жителей в этом населенном пункте. Сообщалось, что ВСУ использовали заложника для разминирования в Новогродовке.

    Коментарии (6)
    18 февраля 2025, 14:18 • Новости дня
    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции

    Германский политолог Рар: Европа раскалывается на фоне сближения России и США

    Рар: Попытка Европы нарастить мускулы приведет к расколу и самоизоляции
    @ @emmanuelmacron

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия, Франция и Британия ратуют за милитаризацию и большую независимость от Вашингтона. Южная Европа намерена оставаться в прежней реальности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Риме и Берлине раскритиковали саммит стран ЕС по Украине.

    «У Евросоюза нет такой военной мощи, как у США, Китая и России. Европа всегда полагалась на дипломатию и свой кошелек, который мог решать проблемы во всем мире. А деньги, выделяемые в рамках военного бюджета, шли больше на социальные нужды военнослужащих, чем на оснащение самой армии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Также стоит отметить, что в Германии и в большинстве других стран ЕС нет воинской повинности. По сути, Европа не готовилась к войне, и раньше у нее не было заметных собственных геополитических амбиций. Она во всем следовала интересам США. Теперь ситуация меняется. Трампу не интересно НАТО. В Вашингтоне хотят нового раздела мира вместе с Москвой и Пекином. А Брюссель никто не спрашивает», – продолжил он.

    «В этой ситуации Европа пытается остаться в высшей лиге мировой политики. Но она понимает, что для этого недостаточно экономических возможностей, тем более что в странах ЕС наблюдается спад. Евросоюзу нужно наращивать мускулы, расширять ВПК, создавать новые военные доктрины и проповедовать жесткое отстаивание геополитических интересов», – заметил спикер.

    «Однако не все региональные игроки к этому готовы. Южная Европа хочет жить по старинке – взаимодействовать и где-то подчиняться США, обеспечивая в первую очередь мирную жизнь самих европейцев и удовлетворение их социальных, экономических нужд», – подчеркнул собеседник.

    «А такие региональные лидеры как Германия, Франция и Британия не хотят больше жить в такой реальности. Они готовы милитаризировать Европу, чтобы стать наряду с США, Россией и Китаем ведущими акторами мировой политики с оружием в руках. Они объявили Россию врагом, чтобы получить нужную поддержку населения и бизнеса», – отметил аналитик.

    «Но Парижу, Берлину и Лондону будет очень трудно создать такой союз хотя бы потому, что деньги сейчас есть только у Германии. Думаю, все будет проще. Европа постучит кулаком по столу в претензии на свою субъектность, а затем оставит эту идею. Ведь для наращивания военной мощи необходимы годы и колоссальные средства. Кроме того, нужен воинствующий характер, которого у европейских жителей в большинстве своем давно уже нет», – спрогнозировал эксперт.

    «В итоге или произойдет смена элит ведущих европейских стран, или регион самоизолируется. С российскими партнерами отношения будут полностью испорчены, во всяком случае, у ведущих стран Европы. При этом, у Брюсселя против Москвы ничего нет кроме санкций, которые, впрочем, бьют больше по ЕС, чем по России», – резюмировал Рар.

    Неформальный саммит по Украине в Париже с участием представителей Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании закончился без итоговых заявлений, а итальянский премьер Джорджа Мелони вообще раскритиковала встречу, сообщает РИА «Новости». Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил разочарование дискуссией об отправке миротворческих войск на Украину до принятия решения по мирному плану, указывает Politico.

    Позднее Макрон провел переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что европейцы будут работать над урегулирование конфликта «вместе с американцами и украинцами». По его словам, «это ключ» к решению проблемы. Политик пообещал: «Мы продолжим обсуждения как поддержки Украины, так и развития и инвестированию в нашу оборону».

    Европейцы отбросили себя на обочину мировой политики, сделав ставку на безнадежную войну и упустив шанс инициировать мир, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. При этом, во вторник делегации России и США начали обсуждение конфликта на Украине на саммите в Саудовской Аравии – без Киева и Брюсселя, пишет Bloomberg.

    По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, эта встреча – способ «определить, серьезны ли намерения русских и находятся ли они на одной волне» с США в вопросе прекращения войны.

    «Главное – начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном», – заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Встреча также посвящена подготовке к возможным переговорам президентов двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Сложности ситуации добавляет ранее сделанное предупреждение Владимира Зеленского, что Киев не признает никаких соглашений, достигнутых на встречах без участия Украины. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

    Коментарии (18797)
    19 февраля 2025, 03:45 • Новости дня
    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине

    Рубио заявил союзникам в Европе о намерении США сохранить санкции против России до соглашения по Украине

    США обещали Европе сохранить санкции против России до сделки по Украине
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что санкции против России будут сохраняться как минимум до заключения соглашения по Украине, передает Bloomberg.

    «Рубио сообщил европейским союзникам, что администрация (США) сохранит санкции в отношении России, по крайней мере, до тех пор, пока не будет достигнута сделка по урегулированию конфликта на Украине», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Рубио провел телефонный разговор с группой европейских коллег после того, как он вместе с другими американскими чиновниками встретился с российскими представителями в Саудовской Аравии.

    Госдеп сообщал, что Рубио говорил с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    После переговоров в Эр-Рияде Рубио заявил журналистам, что встреча с россиянами была «первым шагом на долгом и трудном, но важном пути». Он отметил, что «уже три с половиной года не было никаких регулярных контактов между Соединенными Штатами и Россией», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Западу, включая Евросоюз, придется отменять антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине.

    Встречав Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США представляли Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    Коментарии (7)
    19 февраля 2025, 05:05 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в пяти городах
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в пяти городах
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С целью обеспечения безопасности полетов аэропорты Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска и Ульяновска временно прекратили принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.

    Росавиация в Telegram назвала обеспечение безопасности полетов своим основным приоритетом. Ведомство опубликовало сообщение об ограничениях в трех аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижнекамск (Бегишево; UWKE); Ульяновск (Баратаевка; UWLL). Позднее Росавиация сообщила, что ограничения также затронули аэропорты Ижевска (код ИКАО: USII) и Кирова (Победилово; USKK).

    Напомним, в субботу вводились ограничения в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска.

    Коментарии (2)
    19 февраля 2025, 06:07 • Новости дня
    Экс-глава генштаба Британии счел ее неспособной отправить войска на Украину

    Экс-глава генштаба Британии Ричардс усомнился в способности страны отправить войска на Украину

    Экс-глава генштаба Британии счел ее неспособной отправить войска на Украину
    @ Gary Lee/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Численность армии Великобритании недостаточна для отправки войск на Украину, заявил бывший глава британского генштаба Дэвид Ричардс.

    На вопрос о том, может ли Великобритания в настоящий момент отправить свои войска на Украину, Ричардс ответил: «Нет, боюсь, не может».

    По его словам, численность британской армии составляет около 72 тыс. человек, однако только от 45 тыс. до 50 тыс. из них готовы к развертыванию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    «Силы, о которых говорят, потребуют (вовлечения) всех этих людей на постоянной основе», – отметил он, добавив, что британская армия слишком мала для такой задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия. Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска.


    Коментарии (5)
    19 февраля 2025, 04:51 • Новости дня
    Кулеба предупредил украинцев о сложном периоде без позитивных новостей

    Кулеба призвал украинцев не ждать хороших новостей в ближайшие недели

    Кулеба предупредил украинцев о сложном периоде без позитивных новостей
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданам Украины не стоит «искать света в новостях» в ближайшее время, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    «В ближайшие недели не ищите света в новостях», – заявил Кулеба в соцсетях. По его словам, «в конце все будет хорошо, и если еще не хорошо, значит, это еще не конец», передает ТАСС.

    В субботу Кулеба заявил о невозможности завершения конфликта на Украине в нынешних условиях. Он отметил, что, по мнению Киева, ресурсов у Украины хватит до середины лета и очередной помощи от Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры России и США вызвали негативную реакцию в Европе, а общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

    Коментарии (5)
    18 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к переговорам с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Он уточнил, что разговор будет возможен «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров», передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

    Коментарии (13)
    19 февраля 2025, 00:25 • Новости дня
    США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру

    Пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала встречу России и США в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру на Украине

    США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом к миру на Украине, администрация США продолжает дипломатические усилия для урегулирования конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Это по-настоящему монументальный шаг в сторону мира», – приводит слова Левитт РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    В эфире телеканала она отметила, что эта встреча станет первым из многих шагов, необходимых для достижения мира. Левитт отметила важность диалога со всеми сторонами конфликта.

    Левитт подчеркнула, что нынешняя администрация США активно работает над урегулированием конфликта, в отличие от администрации Джо Байдена, которая, по ее словам, не предпринимала дипломатических усилий в этом направлении.

    На следующей неделе, по словам Левитт, США ожидают визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера. «Мы хотим гарантировать, чтобы все стороны были услышаны», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе состоялись переговоры на высшем уровне между Россией и США, а во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры их высокопоставленных делегаций. Украина и Евросоюз негативно реагируют на активизацию диалога между Россией и США.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    Макрон заявил, что «никогда не объявлял о направлении» на Украину войск Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка французских войск к отправке на Украину не ведется, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я никогда не объявлял о направлении на Украину войск из Франции», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Макрон заверил, что сейчас его страна не проводит «подготовку к отправке войск».

    По его совам, в Париже «размышляют над гарантиями безопасности», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ сообщали, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой. Украинский лидер Владимир Зеленский предложил разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска на Украину для обеспечения безопасности и урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». Он также поддерживал идею направить западных военных инструкторов на Украину. Весной он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (5)
    Главное
    ВСУ атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области
    Послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России
    Politico: Кризис автоиндустрии угрожает экономике Германии
    В Британии заявили о неспособности отправить войска на Украину
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    Экс-депутата Пономарева обвинили в захвате власти и терроризме
    Осужденный за педофилию житель Кузбасса получил новый срок за поддержку ЛГБТ

    Украина ударила по Казахстану и США

    Атака украинских беспилотников по российской насосной станции в Краснодарском крае может принести пользу России и даже помочь снять некоторые санкции. Украина расписалась в своей недальновидной политике. Своим ударом Киев сократил на треть прокачку не российской, а казахстанской нефти. И пострадали от этого международные акционеры трубопровода, в том числе американская компания Chevron. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде

    Первые после начала СВО переговоры делегаций России и США завершились. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. В целом за 4,5 часа был обсужден широкий спектр тем: экономическое сотрудничество, взаимодействие в энергетике и космосе, урегулирование конфликта на Украине. Как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран открывает эру бюджетных авианосцев

    Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности

    Перейти в раздел

    Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов»

    Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам. Точнее, по тем из них, кто говорил и писал на русском языке, но при этом ненавидел Россию и соотечественников как минимум за деньги. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............